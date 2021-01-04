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银保监会：美所谓制裁在中国不具法律效力
支持为香港客户提供金融服务

2021年01月04日08:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京1月3日电 （记者欧阳洁、屈信明）去年以来，美国多次单方面对我公民和法人实体实施制裁。对此，银保监会相关负责人表示，美国依据其国内法律，单方面对我公民和法人实体实施制裁，违反了国际法和国际关系基本准则。主权不容谈判，核心利益也不可能让步。我们对此绝不承认，绝不接受。

这位负责人表示，美所谓制裁措施在中国内地和香港特别行政区都不具备法律效力。我们坚定维护国家主权、安全和发展利益，坚定支持金融机构依法合规开展业务，为包括香港和内地公民在内的所有客户提供公平优质的金融服务。

与此同时，美方金融机构对来华投资发展保持着旺盛势头。对此，这位负责人表示，过去一年里，银保监会坚决贯彻党中央、国务院扩大对外开放的决策部署，银行业保险业都有一批新引进的外资机构落地，其中相当一部分是美资机构，而且有的还设立了独资企业或控股企业。中美两国在金融领域的合作非常广泛，两国企业和人民都从中受益极大。稳定的中美关系不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。希望美方相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，推动中美关系健康发展，共同维护国际金融市场的稳定。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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