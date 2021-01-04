新华社北京1月3日电 题：新闻分析：中国外长连续第31年新年首访选择非洲释放哪些信号？

新华社记者马卓言

1月4日至9日，国务委员兼外交部长王毅将对尼日利亚、刚果（金）、博茨瓦纳、坦桑尼亚、塞舌尔进行正式访问，这将是中国外长连续第31年新年首访选择非洲。

分析人士认为，当前新冠肺炎疫情还在全球肆虐，此访克服重重困难，体现了中方对非洲国家的高度重视和对发展中非关系的坚定决心，将有力推动中非合作论坛北京峰会和中非团结抗疫特别峰会成果落实，促进中非传统友谊进一步发扬光大。

中国外长新年首次出访到访非洲的传统始于1991年。中国政府非洲事务特别代表许镜湖认为，这一优良传统彰显了中非几十年来风雨同舟、患难与共的深厚情谊。

“在所有大国中，只有中国的外长能够连续31年每年首次出访都选择非洲，这体现了中方对非洲国家的一贯重视。”中国前驻南非大使刘贵今说，此访涉及的五个国家涵盖了西非、中非、南非、东非以及印度洋岛国，中方全面发展同非洲国家关系，是推动构建中非命运共同体的深刻体现。

据了解，中方此前已向非洲15国派遣抗疫医疗专家组，同非洲12国签署缓债协议，减免非洲15国2020年底到期的无息贷款债务。分析人士认为，携手抗疫使中非友谊得到新的升华，此访也将为提升非洲国家抗疫信心起到积极作用。

许镜湖说，作为最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆，中国和非洲是国际事务中天然的同盟军，中国愿意和包括广大发展中国家在内的世界各国一道，共同应对危机，为世界和平发展做出中国贡献，此访将继续向世界传递这一重要信息。

2020年，单边主义、保护主义、强权政治成为阻挠国际合作的主要障碍。中国非洲研究院常务副院长李新烽认为，中方将以此次访问为契机再次强调团结合作，同非洲国家一道，坚定不移推动经济全球化、捍卫多边主义，进一步维护发展中国家的利益。

针对近来出现的各类挑拨中非关系的谣言，李新烽表示，此访即是对外宣示：中非友谊牢不可破，中非关系不针对第三方，但任何第三方对中非团结的破坏企图都是徒劳的。

2021年是落实中非合作论坛北京峰会成果的收官之年，新一届论坛会议将于今年在塞内加尔举办。据外交部介绍，王毅此访还将就新一届论坛会议筹备事宜同非方交换意见。

中非合作论坛自2000年成立以来，中非共同制订并相继实施了“十大合作计划”“八大行动”，贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍。分析人士表示，在此基础上，中非未来在自贸区、数字经济、减贫、应对气候变化等领域的合作大有可为，此访将有利于推动后疫情时期中非关系取得新发展。

许镜湖表示，中国脱贫事业取得的伟大成就给予非洲人民极大鼓舞，未来中非双方在减贫脱贫、经济恢复、粮食安全等领域的合作力度还会继续加大。

“疫苗合作等医疗卫生领域的合作将是下一阶段中非合作的热点。非洲传统医学用于防治传染病的相关研究也会取得新进展。”李新烽说。

李新烽认为，接下来，中非合作还会继续向民生方面倾斜，让中非关系继续走深走实，走向民间、走向基层、走向草根，进一步夯实中非关系的民意基础。

(责编：胡永秋、杨光宇)