本报驻波兰记者 于 洋

图为中企在中东欧最大投资项目——中匈宝思德经贸合作区全景。

中匈宝思德经贸合作区供图

2020年，面对新冠肺炎疫情挑战，中国与匈牙利的经贸合作逆势上扬，投资额和贸易额大幅增长，合作项目稳步推进，合作机制不断创新。2020年1至11月，中匈双边贸易额达到106.8亿美元，同比增长13.6%，中国首次成为匈牙利最大的外资来源国。匈牙利财政部部长沃尔高表示，无论是在贸易、投资还是金融领域，匈牙利与中国之间的务实合作关系都堪称典范。

扩大投资，打造经贸合作更多亮点

2020年12月21日，匈牙利政府对外发布，中国深圳科达利实业股份有限公司将在布达佩斯卫星城格德勒建设一座锂电池生产厂。格德勒市市长吉梅斯表示，这是2020年以来该市获得的最大一笔外国企业投资。为了支持项目建设，格德勒将斥资5亿福林（约合1100万元人民币）修建一条专用公路，方便工厂快速接入。

科达利实业股份有限公司董事长励建立表示：“后疫情时代，各国经济将更加重视绿色发展，欧洲新能源汽车市场快速发展，将带动一大批动力电池供应链配套需求。汽车行业是匈牙利的传统优势行业，匈政府大力推动发展电动汽车和清洁能源，吸引了不少中国企业前往投资合作。”

近年来，匈牙利与中国的经贸合作进入快车道。过去一年，有10个中资企业投资项目落地匈牙利，还有一批投资项目持续推进：匈塞铁路匈牙利段项目EPC主承包合同正式生效，标志着匈牙利段正式进入实施阶段；上海恩捷新材料科技有限公司宣布在匈牙利建立锂电池隔离膜工厂……

在匈牙利西南部，考波什堡光伏电站项目眼下正处在建设关键期。据承建方中国通用技术集团中机公司介绍，光伏电站并网运行后，预计每年发电1.3亿度，节约标准煤4.5万吨，减少二氧化碳排放12万吨，将为匈牙利带来更多清洁能源。

中国驻匈牙利大使馆经济商务处公使衔参赞刘波表示，匈牙利区位优势突出，基础设施完善，投资环境较好，是欧洲的生产基地和物流集散中心之一，中匈合作前景广阔。

匈牙利国际交流与关系国务秘书科瓦奇·佐尔坦表示，匈牙利是第一个同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家。匈牙利愿继续与中国深化在共建“一带一路”及“17+1合作”框架下的务实合作。

创新模式，激活外贸进出口全链条

近日，从深圳出发的粤港澳大湾区首趟跨境电商专列——“湾区号”中欧班列顺利抵达匈牙利布达佩斯，为欧洲民众带来节日礼物。疫情防控期间，中匈之间的中欧班列发行次数和跨境电商交易额持续增长。“跨境电商+中欧班列+海外仓”成为推动中匈商贸合作发展的新引擎。

2020年11月，中东欧地区最大的年度中国商品展会——中国品牌商品（中东欧）展改为线上举办。连续多年参展的匈牙利寝具品牌贝达瑞尔业务经理诺洛特娅介绍说，展会期间，她通过匈牙利中欧商贸物流合作园打造的网上平台，既可以一对一地同供货商进入专属的洽谈室进行沟通，也可以通过一对多研讨会、直播会等，了解业界新动态新趋势。

“匈牙利中小企业数量众多，受疫情冲击较大。2020年，我参加了多个与中国企业的线上洽谈会，寻找到了新的供货商。我也近距离感受到中国新兴的商业模式，如直播带货、共享经济等。这是一次很好的学习交流经历。”诺洛特娅说。

来自山东的传统手工艺品“临沭柳编”受到不少欧洲商家的青睐。匈牙利中欧商贸物流合作园专门为其设立主题体验区，并提供了仓储服务，济南至布达佩斯的“齐鲁号”中欧班列则提供了灵活拼箱服务，买卖双方的成本得到大大节省。

匈牙利中欧商贸物流合作园已与山东临沂跨境电商综合试验区签署合作备忘录，提供跨境电商、国际物流仓储和国际营销等全链条一站式服务，目前已为首批7家重点企业量身定制了合作方案，并整合了中东欧地区7国45家特色企业的53类产品线，即将启动与综合试验区企业代理销售合作，推动中东欧优质产品出口中国。

匈牙利中欧商贸物流合作园区首席执行官吴江说，境内跨境电商综合试验区与境外国家级经济贸易合作区的“双区联动”模式，可为园区商家节约50%以上的货运时间、约33%的物流成本以及10%以上的仓储费用。

“‘双区联动’机制是匈中在共建‘一带一路’合作框架下加强铁路设施联通、深化经贸务实合作的新尝试。”匈牙利创新与科技部国务秘书拉斯洛表示，未来两国将在商贸、物流、科技等领域加强紧密协作，匈方尤其支持在跨境电商领域的全面合作，并期待在该机制下开通更多中欧班列。

精准对接，探索地方合作新路径

在中国驻匈牙利大使馆和匈牙利各地政府的共同推动下，2020年11月，中国—匈牙利地方合作机制正式启动。

作为中国和中东欧国家间首个双边地方合作机制，中匈地方合作机制以产业对接为合作重点，为两国具有合作潜力、资源互补的城市创造机会，在企业间实施精准点对点对接，同时在政府层面实现互通，帮助企业解决实际问题，力求打通疫情防控期间地方合作的“最后一公里”。城市合作为产业集群和产业链延伸提供了新平台，开辟出“城市+行业协会+企业”的多层次、宽领域、深互联的双边合作道路。

丘尔格市是匈牙利的一座边境小城，这里林木资源丰富，却因长期受资金和技术限制，未能形成有效的产业集群。在中匈地方合作机制框架下，中国驻匈牙利大使馆经过调研，借助视频推介等形式，为匈方企业提供精准对接信息，不仅为丘尔格市木材加工企业匹配了3家中国企业进行贸易对接，还将其工业园推介给中国—中东欧（沧州）中小企业合作区，双方对园区合作产生浓厚兴趣。

丘尔格市市长弗什特什·亚诺什说：“没想到，中方的一次调研为我们带来如此丰富的合作机会。匈中地方合作机制不仅提高了两国企业合作的效率，也让我们看到了后疫情时代两国更广阔的合作前景。”

中匈地方合作机制成效初显。截至目前，共有40多家匈牙利企业和投资促进机构与20多家中国企业实现了精准对接，达成木材、禽肉、印刷、种子等多个行业的合作意向。一些中国城市也向匈方城市提出结成友好城市的意向，中匈友好城市的朋友圈正变得越来越大。

（本报华沙1月3日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月04日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)