本报驻阿根廷记者 姚明峰

年近花甲的米格尔是阿根廷西北部胡胡伊省的一名乡村医生。胡胡伊省很多地方交通不便、通信设施不完备，村民获取信息的渠道十分有限。为了给村民普及防疫知识，米格尔每天穿行在平均海拔2500米的大山中，有时一天甚至要走上12个小时。他说：“虽然很累，但我是一名医务工作者，宣传卫生防疫知识是我的本职工作之一，村民需要我。”

米格尔的妻子弗朗西斯卡是一名护士。她所在的圣洛克医院是医治新冠肺炎患者的定点医院。她至今清楚地记得第一位新冠肺炎确诊病例前来就诊的场景。“当时大家承受了很大压力。但看到病人康复时感动的表情，我觉得一切都值得。”

近期，阿根廷疫情形势严峻，胡胡伊省医疗资源紧缺。弗朗西斯卡表示：“我们没有足够的专业医护人员，我更加没有理由退缩。”

来自巴西的卡车司机若昂曾是弗朗西斯卡的病人，当时医院没有人懂葡萄牙语，是弗朗西斯卡用西班牙语加手势比划与他沟通，直到他康复出院。他感慨道：“感谢所有帮助我的医护人员，是许多像弗朗西斯卡一样的人拯救了我。”

米格尔的女儿萨伊达谈起父母，言语中带着自豪与崇敬。她表示，父母用不同的方式抗击疫情，是他们一家最为珍贵的记忆。

“我从深山巨谷中走来，我唱着吟游诗人的篇章。崎岖艰险的山路，记录永远灿烂的历史。”米格尔创作的诗句，是所有像他们夫妇一样的阿根廷医务工作者勇敢抗击疫情的真实写照。

（本报布宜诺斯艾利斯1月3日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月04日 16 版）

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