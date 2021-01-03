本报驻哈萨克斯坦记者 周翰博

2021年1月1日早上7时，迎着新年第一缕阳光，总功率达14400千瓦的货运电力机车牵引着满载货物的车厢缓缓驶出塔什干中央火车站，驶向南部山区城市卡尔希，新一批“中国制造”机车加入乌兹别克斯坦日渐庞大的铁路货运大军，驰骋在凛凛寒冬中。

这批机车是2020年12月17日来到乌兹别克斯坦的。当天，伴随着当地铜管乐器“卡奈依”浑厚庄严的低鸣，4台（8节）由中国技术进出口集团有限公司（简称“中技公司”）—中车大连机车车辆有限公司（简称“中车大连”）联合体制造供货的环保型重型电力机车历经一个多月的跋涉，跨越6400多公里，终于从中国大连驶抵塔什干中央火车站，成为乌国家铁路股份有限公司的新成员。

经过机车整备、测试实验和人员培训等流程后，机车顺利交付乌方。这批机车包括8轴客、货运电力机车（9600千瓦）和12轴货运电力机车（14400千瓦）。得益于强劲的动力，所有机车都能轻松牵引万吨级及更大吨位列车，且可以实现全天候运行，最高运营速度为每小时120公里。

“新机车动力强劲，运力巨大，可以极大满足乌国内快速增长的铁路客货运需求。”乌国家铁路股份有限公司董事会主席哈希洛夫在当天举行的交接仪式上表示，新交付的电力机车是中国企业专门针对乌兹别克斯坦复杂的气候和地形条件设计制造的第四代新型机车。机务人员在初步试驾后，一致高度评价机车性能。经过调试磨合，这批机车很快将开始满负荷运转。哈希洛夫特别讲道：“非常感谢中方合作伙伴克服新冠肺炎疫情以及其他困难，提前交付机车。”

乌兹别克斯坦的轨距比中国轨距宽85毫米；机车运行环境多为山地，坡道大、弯路多；气候环境恶劣，最低气温至零下40摄氏度，最高气温可达50摄氏度……中技公司乌兹别克斯坦经营中心副总经理毛泽南说，中方专家根据客户需求进行了一系列本土化设计，以期实现卓越的动力学性能、经过优化的轮轨关系、空气制动与电制动的良好匹配——“这批机车采用交流传动及微机网络控制技术，实现了自诊断及远程监测，提高了牵引效率，改善了自身的黏着与控制特性。”

“所有指标均符合国际环保标准。”毛泽南说。本次交付的机车使用了再生制动能量回馈技术、通风机变频控制系统、可分级控制的辅助变流器、四象限控制牵引变流器、封闭式转向架和变压器等技术设备，能最大限度实现节能降耗、减少对外排放和电磁污染。

“新机车的自动化程度很高，操控起来非常方便。”乌兹别克斯坦电力机车司机教练胡尔桑德夫介绍，机车采用微机网络控制系统，具有先进的智能化诊断功能，能对主电路、辅助电路、控制系统以及空气制动系统的故障进行诊断和安全导向。机车设有视频监视系统，用于运行线路和机车设备状态的监视。所有视频信号均可在驾驶室内的显示屏上实时显示。

据悉，乌兹别克斯坦计划从中技公司—中车大连联合体采购30台电力机车。按照合同约定，其余机车将于2021年底前陆续交付乌方。

（本报努尔苏丹1月2日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月03日 03 版）

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