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越南河内轻轨成功完成全线模拟运行

2021年01月02日11:31 | 来源：人民网-国际频道
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越南有关部门代表试乘轻轨列车。
越南有关部门代表试乘轻轨列车。

人民网河内1月2日电 （刘刚、宋政玲、苍靖、陈金弟）越南首都河内吉灵—河东线轻轨日前圆满完成列车全线模拟运行。“跑图”试运行期间，越南国家验收委员会、交通运输部、河内交通运输厅等部门代表视察试乘轻轨。

“跑图”试运行为期20天，每日开行列车共计287列次，开行列公里数3394.12公里，车公里数13576.48公里。首班车开行时间为5点，末班车开行时间为23点，高峰行车间隔为6分钟，平峰行车间隔为9分钟。

吉灵—河东线轻轨全长约13千米，共设12座车站，全部为高架车站，全线建有车辆段一座。轻轨车站采用三层独柱高架、长悬臂悬挑大跨结构设计，有效节约用地，最大限度利用城市空间。

项目使用中国“两优”贷款，是中国技术、中国标准、中国装备走出去的重点工程。中国中铁六局作为EPC总承包商，负责技术设计、供应物资、建设安装、人员培训和工艺转交等。河内轻轨项目部向记者介绍，项目部通过优化施工方案、增派国内专业人员、主动沟通协调等方式，有序推进项目建设。

(责编：苏缨翔、常红)

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