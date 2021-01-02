近日，国务委员兼外交部长王毅就2020年国际形势和外交工作接受新华社和中央广播电视总台联合采访。全文如下：

记者：2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给全世界带来了前所未有的冲击，您如何看待这一年的国际形势和外交工作？

王毅：2020年，无论对世界还是中国，都是极不平凡的一年。环顾全球，突如其来的疫情加快了百年变局的演进，世界进入动荡变革期。疫情蔓延、经济衰退、治理困境是摆在人类社会面前的突出挑战，单边主义、保护主义、强权政治成为阻挠国际合作的主要障碍。与此同时，这场疫情也使各国人民对休戚与共、同舟共济的认知更为深刻，人类命运共同体的理念日益深入人心。要团结不要分裂、要开放不要封闭、要合作不要对抗日益成为国际社会的共同选择。

放眼国内，以习近平同志为核心的党中央带领全国人民万众一心，众志成城，取得了抗疫斗争重大战略成果，三大攻坚战取得决定性成就，全面建成小康社会胜利在望。党的十九届五中全会擘画了未来发展的宏伟蓝图，为实现中华民族伟大复兴锚定了前进方向。中国人民的团结奋斗令全球瞩目，中国发展的韧性活力得到世界认可。

2020年，对于中国外交而言，是迎难而上、负重前行的一年。外交战线在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真学习贯彻习近平外交思想，科学统筹国内国际两个大局，以元首外交为引领，以抗疫合作为主线，主动为国家担当，积极对世界尽责，同步抗击新冠肺炎病毒和国际政治病毒，为捍卫国家利益、维护全球稳定作出了不懈努力。

我们严守疫情防控“国门关”，全力服务国内抗疫和复工复产，积极开展海外公民保护救助，创造性开设人员往来“快捷通道”、货物运输“绿色通道”，保障产业链供应链稳定畅通，为全面建成小康社会尽心尽责。

我们共筑国际抗疫“防火墙”，积极参与国际抗疫合作，发起了新中国成立以来规模最大的全球紧急人道主义行动，汇聚团结抗疫重要共识，为构建人类卫生健康共同体做出贡献。

我们壮大外交关系“朋友圈”，不断深化同各国友好合作，积极运筹大国关系，推动周边命运共同体走深走实，维护拓展发展中国家共同利益，积极推进新型国际关系的建设。

我们释放对外开放“新红利”，签署区域全面经济伙伴关系协定，完成中欧投资协定谈判，积极推进高质量共建“一带一路”，拓展健康丝路、绿色丝路、数字丝路新愿景，为全球经济复苏注入关键动力。

我们打好国家利益“保卫战”，坚定理性回击美方的无理打压，在涉台、涉港、涉疆、涉藏等问题上开展有理有利有节斗争，打赢了一场又一场多边硬仗，有力维护了国家主权、民族尊严和发展权益。

我们担当多边合作“领头羊”，高举多边主义旗帜，支持应对气候变化国际合作，宣布碳达峰、碳中和国家自主贡献新目标，提出《全球数据安全倡议》，主动引领全球治理体系的变革。

沧海横流，方显英雄本色。我们坚信，在中国人民和各国人民共同努力下，疫情一定会被战胜，危机一定会被克服，人类必将取得最终的胜利。我们坚信，一个走向复兴、充满机遇、开放合作的中国，也将为世界的和平与发展作出新的贡献。

记者：疫情期间，“云外交”成为各国交往的主要形式，尤其是习近平主席多次以“线上”方式同外国政要和国际组织领导人举行会晤并出席重要国际会议。请问“云外交”在2020年中国外交中发挥了怎样的作用？

王毅：突如其来的新冠肺炎疫情为各国线下交往按下了“暂停键”，但中国外交面对困难没有止步、面对挑战没有后退、面对重大议题没有失声。

其中最大的亮点就是元首“云外交”。元首外交是中国外交的最高形式，始终是中国外交的指南针。2020年，习近平主席亲自设计、亲自指挥、亲力亲为，以“云外交”的方式同外国领导人和国际组织负责人会晤、通话87次，出席22场重要双多边活动。

通过“云外交”，习近平主席为国际抗疫树立了团结的旗帜。在全球抗疫的关键时刻，习主席明确指出，病毒没有国界，疫病不分种族，人类是命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。强调要秉持科学精神，推进国际联防联控和疫苗合作，共同构筑全球抗疫防火墙，共同反对政治化、污名化，为国际抗疫合作汇聚了力量。

通过“云外交”，习近平主席为世界经济复苏注入了强劲的信心。面对濒临衰退的世界经济，习主席结合中国统筹疫情防控和经济社会发展的有益实践，提出畅通世界经济运行脉络、发挥数字经济推动作用、实现更加包容普惠发展、推动构建开放型世界经济等一系列破解之策，为世界经济走出阴霾带来了希望。

通过“云外交”，习近平主席为全球治理体系改革指出了清晰的方向。面对全球治理遭受的严峻冲击，习主席站立时代潮头，全面系统阐述了中国共商共建共享的全球治理观，旗帜鲜明表达了中国坚定奉行多边主义的原则立场，推动全球治理朝着更加公正合理的方向不断迈进。

可以说，“云外交”展现了中国外交的担当、贡献了中国外交的智慧，也拓展了中国外交的维度。

记者：中国如何参与和支持国际抗疫合作，做了哪些工作？

王毅：病毒是人类的共同敌人，抗疫是国际社会的共同责任。面对这场全球性公共卫生危机，中国从一开始就积极倡导国际抗疫合作，同各国携手抗击疫情，以实际行动践行人类命运共同体的理念。

中国参与和支持全球抗疫，可以用六个“最”来概括。

我们与时间赛跑，最早向世界报告疫情。越来越多的研究表明，疫情很可能是全球多地多点暴发。面对未知的新冠病毒，中方第一时间展开流行病学调查，第一时间确定病原体，第一时间公布病毒基因序列等关键信息，为全球抗疫拉响了警报。

我们与病毒斗争，采取了最“硬核”的防控措施，坚持人民至上、生命至上，在最短时间内有效控制了国内疫情，有序恢复了经济社会发展，率先筑起了全球抗疫的牢固防线。

我们以科技护航，开展了最大规模的“云上”抗疫交流，组织了上百场跨国视频专家会议，开设了向所有国家开放的新冠疫情防控网上知识中心，迄今已发布8版诊疗方案、7版防控方案，毫无保留地与各国分享抗疫经验。

我们雪中送炭，发起了新中国历史上规模最大的全球紧急人道主义行动，向150多个国家和10个国际组织提供抗疫援助，向有需要的34个国家派出36支医疗专家组，向世卫组织和联合国相关机制提供资金援助，同各国人民风雨同舟，共克时艰。

我们尽力尽责，发挥了最大医疗物资产能国优势，迄今已经向各国提供了2200多亿只口罩、22.5亿件防护服、10.2亿份检测试剂盒。“中国制造”成为全球抗疫斗争源源不断的“补给线”。

我们担当道义，最早承诺将疫苗作为全球公共产品，致力于让发展中国家用得上、用得起疫苗，积极推进药物、疫苗研发合作，为饱受疫情之苦的发展中国家带来希望。

当前，全球疫情远未结束，团结抗疫不能松懈。中国将继续坚定不移推进抗疫国际合作，同各国加强联防联控，继续向有需要的国家和地区提供力所能及的帮助，直到全球彻底战胜疫情。

记者：在全国抗击疫情的斗争中，外交部发挥了怎样的作用，是如何践行“外交为民”理念的？

王毅：一切为了人民，一切依靠人民，这是中国共产党的力量源泉，也是中国外交的鲜明底色，经历这场疫情磨砺后，中国外交更具温度和情怀。我们以战时状态全面动员、火速行动，践行“外交为民”，坚守世界各地，做守护海外同胞的坚定“逆行者”。

我们站在外防输入第一线，采取各种措施呵护国内来之不易的抗疫成果。我们站在服务发展第一线，为全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供外交助力。我们站在国际抗疫合作第一线，为形成全球抗疫合力发挥作用。我们站在舆论斗争第一线，坚决反击将疫情政治化、病毒标签化，决不允许任由谎言污染抗击疫情的客观叙事和集体记忆。

疫情可以阻断航班，但阻断不了祖国对海外同胞健康的牵挂；疫情给领保工作带来挑战，但我们始终把海外同胞的安全装在心上。领事服务从未停摆、领保工作从未掉链。

疫情初期，我们急武汉之所急，应国家之所需，充分调动各方资源，在全球范围筹集、采购、接收各类医疗物资，为国内抗疫解“燃眉之急”。

疫情全球蔓延后，我们心系海外公民的安危冷暖，促请驻在国政府重视解决他们遇到的各种问题，及时组织救治不幸染疫的中国公民，包括进行精准的远程诊断治疗。我们克服困难向海外留学生发放了120多万份“健康包”，向100多个国家的侨胞送去紧急防疫物资，安排350多架次临时航班接回面临困境的在外人员。外交部“12308”领事保护热线24小时运转，搭建起海外公民保护救助的“直通车”，将党和国家的关心关爱传递到每一个人。我们的驻外使节明确告诉身处疫区的海外同胞：只要你们在，大使馆就一定和大家共克时艰。

当前，疫情还在全球肆虐，输入风险有增无减，领保任务依然艰巨。外交战线将坚决贯彻落实党中央决策部署，扎实做好外防输入工作和海外公民保护救助，不畏艰险，不负重托，不辱使命。

记者：疫情发生以来，中俄始终相互支持、守望相助。您如何评价当前中俄关系？

王毅：过去一年里，中俄关系经受了世纪疫情洗礼和百年变局考验，在各个方面都达到了历史最高水平。

两国元首密集互动。习近平主席同普京总统5次通话，多次互致函电，为两国关系的稳步前行发挥了最关键的战略引领作用。

两国人民守望相助。俄罗斯是最先向中国提供抗疫物资的国家。中国也是向俄罗斯提供抗疫支持力度最大的国家之一。双方还围绕疫情联防联控、疫苗和药物研发开展了密切协作。

两国务实合作逆势前行。双方大力推进复工复产，确保产业链、供应链运转，大项目建设稳中有进，科技创新年活动如期启动，数字经济、电子商务等新业态新模式合作快速拓展。

两国国际协作进一步密切。2020年是二战胜利和联合国成立75周年，两国携手捍卫二战胜利成果，维护国际公平正义。在涉及彼此核心利益问题上相互支持，在反对强权政治的道路上相互扶助，中俄关系的全球意义更加彰显。

2021年对中俄关系是有特殊意义的一年，两国都将迈入新的发展阶段。中俄战略合作没有止境，没有禁区，没有上限。双方将以落实两国元首共识为核心任务，以共同庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年为契机，重温世代友好、合作共赢的缔约初心，坚持互为战略依托，互为外交优先，互为发展机遇，互为全球伙伴，在更高起点、更大范围、更深层次上推进双方合作，继续为大国睦邻友好作出中俄表率，为世界经济复苏注入中俄动力，为全球战略稳定打造中俄支柱。

记者：当前中美关系正经历建交以来罕见的严重困难，中美关系再次来到重大历史节点。您怎么看中美关系的未来？

王毅：近年来，中美关系陷入前所未有的困境，其根本原因在于美国当政者对中国的认知出现了严重偏差，把中国视为所谓最大威胁，并由此采取了完全错误的对华政策。事实证明，美方全面打压遏制中国、企图挑起新“冷战”的做法不仅严重损害两国人民利益，也给世界带来了极大危害，注定不得人心，也注定会走向失败。

当前，中美关系已经来到新的十字路口，也有望打开新的希望之窗。希望美国新政府重拾理性，重开对话，两国关系重回正轨，重启合作。

就中方而言，我们的对美政策保持着连续性和稳定性，愿同美方发展以协调、合作、稳定为基调的中美关系。中国从不干涉美国内政，愿意同美国和平相处，合作共赢。同样，美方也应当尊重中国人民选择的社会制度和发展道路，尊重中国人民追求更美好生活的正当权利。

我们知道，美方一些人对中国快速发展心存焦虑，但最可持续的领先是不断提升自我，而不是阻挡别国的发展。未来的世界不应当也不可能让中国变成美国，而应是美国使自己成为更好的美国，中国则必将成为更好的中国。我们相信，只要美方及时汲取教训，真正同中方相向而行，中美完全可以通过对话化解矛盾分歧，通过合作扩大共同利益，找到既有利两国、又造福世界的大国相处模式，开辟出顺应历史前进方向的发展前景。

记者：2020年是中国同欧盟建交45周年，我们看到欧洲内部在坚持战略自主和拉近同美国关系上有争议。您如何评价中欧关系发展的经验，怎么看欧洲在国际格局多极化进程中的作用和中欧关系发展？

王毅：2020年是中国和欧盟建交45周年。中欧关系历经国际风云变幻，总体上保持了对话合作的主导面，维护了互利共赢的主基调，展现了与时俱进的生命力。双方积累的最重要经验就是要坚持和平共处、坚持开放合作、坚持多边主义、坚持对话协商。得出的最重要结论就是中欧合作远大于竞争、共识远大于分歧。双方是全面战略伙伴，不是制度性对手。双方承担的最重要使命就是合作应对全球性挑战，共同推动世界多极化、经济全球化、国际关系民主化，为动荡变革的世界提供更多稳定性和确定性。

2020年，中欧关系在疫情中逆势前行。中国首次成为欧盟最大贸易伙伴，双方签署中欧地理标志协定，决定新建环境气候和数字领域两个高层对话机制，共同打造中欧绿色合作、数字合作伙伴关系。习近平主席和欧洲领导人共同宣布完成中欧投资协定谈判，为中欧合作注入新的强劲动力，也为低迷的世界经济带来了重大利好。这说明，只要双方相互理解，彼此体谅，平等协商，中欧合作就能展现出更广阔的前景。

面对动荡变革的世界，中方愿一如既往支持欧洲一体化进程，支持欧盟增强战略自主，支持欧盟在国际事务中发挥更大作用。中欧双方共同倡导的多边主义，应是致力于各国的团结合作，而不是服务于集团政治；应当超越不同体制的差异，而不是以意识形态划线。我们愿与欧方加强协调，确保中欧关系沿着正确方向向前发展。

记者：2021年是中国-东盟建立对话关系30周年，您对中国—东盟关系未来发展有何期待？

王毅：东盟是中国山水相连、血脉相亲的友好近邻。中国—东盟合作启动以来，就一直干在实处、走在前列、站立潮头，已经成为最成功、最具活力的地区合作样板。长期以来，中国东盟关系创下了多个第一：中国是第一个加入《东南亚友好合作条约》、第一个同东盟建立战略伙伴关系的大国，也是第一个同东盟建立自贸区的主要经济体。2020年，双方又第一次互为第一大贸易伙伴。我们共同推动签署区域全面经济伙伴关系协定，建立了世界上人口最多、经济规模最大、最具发展潜力的自贸区，实现了双边合作的历史性突破。

面对疫情，中国和东盟守望相助、互施援手，率先开展抗疫合作，率先推动复工复产合作，带动整个东亚成为全球抗疫的示范区，经济复苏的领头羊。

2021年，中国和东盟将共同迎来建立对话关系30周年，双方关系发展面临新的契机。我们愿同东盟一道，不断充实战略伙伴关系内涵，共同开创地区和平、发展、合作的新时代。

首先，要携手彻底战胜疫情。继续加强联防联控和疫苗合作，提升公共卫生合作水平，共同建设应急医疗物资储备库和公共卫生应急联络机制，提高应对危机能力。

第二，要全力推动地区经济复苏。有序扩大“快捷通道”“绿色通道”适用范围。推动RCEP尽快生效，深化区域经济一体化。抓住新业态新模式机遇，培育科技创新、电子商务、智慧城市等经济新增长点。

第三，要坚持推进可持续发展。进一步落实《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》，重点加强减贫、防灾减灾、气候变化、环保等领域合作，办好2021年可持续发展合作年，促进人文交流，推进蓝色经济伙伴关系建设。

我们相信，进入而立之年的中国—东盟关系将更加成熟自信，中国—东盟命运共同体建设的步伐将更加稳健有力。

记者：2020年是中非合作论坛成立20周年，2021年将在塞内加尔举办新一届论坛会议。您如何评价当前中非关系？

王毅：中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。发展中国家是中非共同的身份认同，维护发展中国家利益是中非共同的责任担当。

中国与非洲一直同呼吸、共命运。2020年，中非友谊又经受疫情考验得到新的升华。习近平主席同非洲领导人成功举行中非团结抗疫特别峰会，巩固增强了中非友好互助传统。中方向非洲派出医疗专家组，建立医院对口合作，提供急需抗疫物资，及时开展疫苗合作，中方援建的非洲疾控中心总部项目最近开工奠基，成为中非团结抗疫的历史见证。双方加快落实中非合作论坛北京峰会成果，尤其是加强卫生健康行动。中方还同非洲12国签署缓债协议，减免15国到期无息贷款，成为G20成员中缓债金额最大的国家。

20年前，中非合作论坛开启了双方政治互信、全面合作的新时代。20年来，中非合作论坛创造了发展中国家友好合作、共同发展的新典范。中国同非洲共同制订并相继实施了“十大合作计划”、“八大行动”，帮助非洲修建超过6000公里铁路、6000公里公路，建设近20个港口和80多个大型电力设施。中非贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍。我们还同非洲拓展数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新业态合作，促进了中非共建“一带一路”高质量发展。论坛已成为非洲跨越式发展的“助推器”，南南合作的新旗帜，中国特色大国外交的“金名片”。

2021年中非将在塞内加尔举办新一届论坛会议，中方愿同非方以此为契机，围绕疫苗合作、经济复苏、转型发展三大重点，凝聚团结新共识，开拓合作新领域，增进民生新福祉，继续做相互支持的好兄弟、共同发展的好伙伴、同甘共苦的好战友，推动中非命运共同体建设不断取得新进展。

记者：中东、阿富汗等地区安全问题仍备受国际社会关注，伊核全面协议前景难测。中国在推动解决国际热点问题中发挥了什么作用？为促进相关地区和平稳定作了哪些努力？

王毅：和平是人类的永恒期望。中国作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，一直在积极探索具有中国特色的热点问题解决之道。我们践行共同、综合、合作、可持续的全球安全观，坚持通过对话协商解决地区争端，坚持恪守不干涉内政这一国际关系基本准则，坚持以客观理性态度主持公道，坚持努力寻找符合地区实际、兼顾各方利益的解决方案，全力守护世界的和平与安宁。

过去一年来，我们坚定维护伊朗核问题全面协议，与国际社会共同抵制违背安理会决议的各种图谋，提出搭建海湾地区多边对话新平台的建设性倡议。我们坚定支持巴勒斯坦正义事业，坚守“两国方案”的正确方向。我们倡导按照分阶段、同步走思路，推进实现朝鲜半岛无核化和建立半岛和平机制两大目标。我们凝聚阿富汗国内和解及地区涉阿共识，支持促进阿人内部谈判。我们斡旋孟加拉和缅甸之间的纠纷，协助缅北局势保持总体稳定。

中国历史上曾饱经战乱，深知动荡之艰辛、和平之可贵。我们衷心希望热点问题不再成为热点，和平对话最终真正带来和平。我们也希望在各个热点问题上扮演关键角色的大国，能够放下一己私利，真正从地区国家和世界人民的切身利益与福祉出发，为解决纷争担负应有责任，发挥建设性作用。

记者：中国外交官在国际上坚决回击抹黑诬蔑、甩锅推责和干涉图谋，在多边平台打了多场硬仗，也因此有人给中国外交贴上了各种标签，认为更加强硬。您对此怎么看？

王毅：中国外交承担着维护国家利益、捍卫民族尊严、开展国际合作、促进世界和平的重要职责。在党中央的坚强领导下，在全国人民的大力支持下，我们为此担当尽力，光明坦荡。

中国外交根植于五千年悠久的文化积淀，承继着新中国独立自强的光荣传统。我们始终坚持走和平发展道路，始终奉行独立自主的和平外交，始终主张国与国交往应当遵循国际法和国际关系基本准则，始终在国际事务中伸张公平正义，维护全人类共同价值，形成了鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。

对待朋友，我们有好客之道；对待伙伴，我们有合作之道；对待恶人，我们也有斗争之道。对于善意的批评，我们一直愿意虚心听取；对于有益的建议，我们从来都是相向而行。但如果是无端抹黑和恶意攻击，我们当然要坚决回击；如果是危害世界的强权霸凌，我们更需要主持公道。这是中国外交应尽的责任，也是中国人应有的风骨。

记者：疫情对“一带一路”合作产生了什么影响？中方将如何恢复并推动“一带一路”合作？

王毅：疫情给世界经济造成严重冲击，也给共建“一带一路”带来一些困扰。但“一带一路”合作不仅没有止步，反而逆势前行，又取得了新的进展，展现出强劲韧性。

2020年6月，习近平主席向“一带一路”国际合作高级别视频会议发表重要致辞，提出要把“一带一路”打造成为合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路，反映了国际社会的共同愿望，也为高质量共建“一带一路”指明了方向。2020年，“一带一路”合作伙伴在疫情中相互支持，缔结起团结抗疫、共同发展的“命运纽带”。中欧班列开行突破1万列，前十个月运量已超过2019年全年，成为助力各国抗疫的“钢铁运输驼队”。“空中丝绸之路”运送超过1700吨中国援助医疗物资，搭建起“空中生命通道”。2020年前三季度，中国对“一带一路”国家非金融类直接投资达130亿美元，同比增长了近30%。大多数“一带一路”项目坚持不停工不裁员，持续推进，一批新项目顺利启动，为全球经济寒冬注入了一股暖流，为各国抗疫情、稳经济、保民生作出了积极贡献。

事实证明，“一带一路”具有强大生命力，疫情并没有撼动各方携手共建“一带一路”的决心，后疫情时期更需要“一带一路”为世界提供发展动力。中国正在积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将有助于推动中国经济实现高质量发展，也将为共建“一带一路”提供更强动力、更大空间、更优路径。

我们愿同各方一道，结合各国战胜疫情和经济复苏的现实需要，推动“一带一路”同各国发展战略深度对接，助力互联互通和复工复产，挖掘生命健康、数字经济、绿色发展等经济新动能，推动共建“一带一路”向更高质量迈进。

记者：2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年。国家发展进入新阶段、开启新征程。外交将如何更好服务国内发展？您对2021年的外交工作有何展望？

王毅：2021年确实是中华民族伟大复兴进程中具有历史性意义的一年，我们将隆重庆祝中国共产党百年华诞，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。千秋伟业，百年只是序章。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平外交思想为指引，继续全面推进中国特色大国外交，在坚定维护国家主权、安全、发展利益基础上，重点做好六方面工作：

我们将全力服务国家发展战略，在做好疫情防控的前提下，促进国内市场和国际市场更好联通，引导国内资源和国际资源更好对接，为构建新发展格局和“十四五”规划开局起步创造有利外部环境。

我们将持续构建新型国际关系，以元首外交为引领，推动同主要大国关系稳定发展，厚植同周边和发展中国家团结友谊，持续深化国际和地区合作。

我们将不断提升开放合作水平，推进高质量共建“一带一路”，充分发挥超大规模的市场优势和内需潜力，以自身发展推动世界经济复苏，与各国分享更多中国红利。

我们将主动参与全球治理变革，在中国恢复联合国合法席位50周年、加入世界贸易组织20周年之际，继续践行多边主义理念，办好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，同各方合力应对各种全球性挑战，推动建设更加公平合理的全球治理体系。

我们将积极增进各国相互理解，向世界讲好中国共产党治国理政的故事、中国人民奋斗圆梦的故事、中国和平发展的故事，推动不同国家求同存异、共同发展，促进不同文明交流互鉴、和谐共生。

我们将继续构建人类命运共同体，着力推动人类卫生健康共同体、亚太命运共同体落地生根，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

(责编：白宇)