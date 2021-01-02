世界最大的非自航式绞吸船之一， 新海腾号绞吸船在蒙格拉港疏浚一期项目作业。中国土木公司供图

人民网新德里1月1日电 （胡博峰）孟加拉国蒙格拉港港务局日前与中国土木工程集团有限公司（“中国土木”）正式签署蒙格拉港疏浚二期项目合同。该项目是中国土木继本月初提前合同工期完工的蒙格拉港疏浚一期项目的延伸。

据介绍，本次签约仪式采用视频连线、线上线下结合的方式同步进行。签约仪式由蒙格拉港港务局主席沙贾汗主持，孟船运部部长卡里德·马木德·乔杜里、船运部常务秘书莫哈默德·梅泽巴哈·乌丁·乔杜里、中国土木总经理、党委副书记陈思昌，副总经理王向东等通过视频方式见证签约并讲话。孟方在发言中高度肯定了中国土木在蒙格拉港疏浚一期项目所取得的成绩，特别对中国土木克服疫情影响、调遣现代先进水平船队提前工期要求移交疏浚一期项目表示感谢和赞赏，希望中国土木一如既往按时、高质量完成疏浚二期项目。

本次签约项目疏浚航道总长23.4公里，预计总疏浚量达2160万方。项目完工后，蒙格拉港主航道全线可满足吃水10.5米的大型商船进出港口，对提升港口吞吐能力、促进后疫情时代经济恢复和区域经济繁荣发展具有重大意义。

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