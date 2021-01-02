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非洲大陆自贸区正式启动 中非经贸合作迎升级良机

2021年01月02日08:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡1月1日电 （王磊、韦冬泽）当地时间1月1日，非洲大陆自贸区（AfCFTA）启动仪式在线上举行。非洲大陆自贸区秘书长梅内宣布非洲国家正式开始在自贸区内进行贸易活动。

南非总统、非盟轮值主席拉马福萨，尼日尔总统马哈马杜·优素福，非盟委员会主席穆萨·法基·马哈马特，加纳总统阿库福-阿多，联合国常务副秘书长穆罕默德分别发表视频讲话，祝贺自贸区正式启动。

2018年3月21日，44个非洲国家签署了非洲大陆自贸区框架协议，该协议于2019年5月正式生效。由于新冠疫情等原因，协议从原计划的2020年7月1日推迟至2021年1月1日正式开始实施。在非盟的55个成员国中，已经有54个成员国签署了该协议，30个国家已将批准书交至非盟委员会。根据《2063年议程》，非洲大陆自贸区的主要目标是建立一个商品和服务市场，促进人员流动，促进工业化，促进可持续和包容性的社会经济增长。

非洲大陆自贸区秘书处办公室主任奥贾科尔（Silver OJAKOL）告诉人民网，签署自贸协议的各非洲国家现在已经做好开展贸易活动的准备，而在自贸区启动后的一个月内还将组织一系列庆祝活动。

奥贾科尔表示，为了降低疫情的影响，自贸区不断摸索创新，搭建了多个线上平台，以及一款超级手机应用，所有贸易活动都可以在线查看。自贸区还鼓励中小企业等通过电子商务平台进行在线交易，而所有物流、仓储等环节都将严格遵照世卫组织和非洲疾控中心的卫生防疫要求。

奥贾科尔表示，非洲大陆自贸区将大大提升非洲国内生产总值。此前非洲各国之间贸易额在非洲大陆贸易总额的占比在16%至18%之间，而亚洲则高达55%，欧洲为60%，自贸区的到来将极大增强非洲国家内部贸易。此外，自贸区还将通过搭建区域价值链，总体提升贸易商品如咖啡、可可豆、矿产资源等原材料的附加价值。非洲各国的跨境贸易主要是通过中小企业（SMES）完成，自贸区将为中小企业开展贸易活动提供便利。

非洲大陆自贸区的成立也为中非经贸合作升级转型提供了良好机遇。奥贾科尔表示，欢迎来自其他大陆的外部直接投资进入非洲。他说，来自中国的企业在非洲投资，如果其生产的商品符合原产地规则，则也可以享受自贸区优惠政策。这为更多企业到非洲开展属地化经营创造了条件。

(责编：苏缨翔、常红)

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