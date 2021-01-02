人民网雅加达1月2日电 （记者张杰）印尼政府新冠肺炎疫情官方网站1月1日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至751270例，新增8072例。目前，有617936名患者被治愈，另有22329例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者6839人，死亡病例增加191例。

印尼总统佐科在1月1日发表新年演讲，并在社交媒体账号发布新年感言，号召全国人民一起面对2021年。

佐科表示，2020年是充满挑战和不确定性的一年，在这过去的一年里，新冠疫情席卷全球，彻底改变了包括印尼在内的全世界人类的生活秩序。在过去数月，新冠疫情带来的厄运和我们自身付出的教训，将让印尼人民在2021年做好更充足的准备。

佐科向国民承诺，印尼已从世界多国的疫苗生产商获得了疫苗供应，政府将在2021年开展大规模新冠疫苗接种工作。同时，政府将继续开展社会援助项目，为社会所需人群提供社会帮助。

佐科最后表示，除抗击疫情之外，印尼中央政府还将致力于发展印尼经济，会在2021年继续按计划发展基础设施和人力资源建设。在全印尼人民共同努力下，一定能攻坚克难，推动印尼不断向前发展和进步。

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