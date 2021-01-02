人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 海外版 中国汽车报 中国能源报 市场报网络版 健康时报 证券时报 国际金融报 新闻战线 人民论坛 人民周刊 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 讽刺与幽默 中国城市报

旗下网站

人民视觉 环球网 人民在线 海外网 公开课 金报电子 人民视讯 人民棋牌 人民科技 人民智作 人民网研究院 人民运营
人民网>>国际

印尼新冠肺炎新增确诊病例8072例 总统新年演讲号召共同抗疫

2021年01月02日08:45 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网雅加达1月2日电 （记者张杰）印尼政府新冠肺炎疫情官方网站1月1日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至751270例，新增8072例。目前，有617936名患者被治愈，另有22329例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者6839人，死亡病例增加191例。

印尼总统佐科在1月1日发表新年演讲，并在社交媒体账号发布新年感言，号召全国人民一起面对2021年。

佐科表示，2020年是充满挑战和不确定性的一年，在这过去的一年里，新冠疫情席卷全球，彻底改变了包括印尼在内的全世界人类的生活秩序。在过去数月，新冠疫情带来的厄运和我们自身付出的教训，将让印尼人民在2021年做好更充足的准备。

佐科向国民承诺，印尼已从世界多国的疫苗生产商获得了疫苗供应，政府将在2021年开展大规模新冠疫苗接种工作。同时，政府将继续开展社会援助项目，为社会所需人群提供社会帮助。

佐科最后表示，除抗击疫情之外，印尼中央政府还将致力于发展印尼经济，会在2021年继续按计划发展基础设施和人力资源建设。在全印尼人民共同努力下，一定能攻坚克难，推动印尼不断向前发展和进步。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved