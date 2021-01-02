新华社吉隆坡1月1日电（记者林昊 郁玮）马来西亚政府1月1日宣布，鉴于国内新冠病例数依然在显著增加，全国范围实施的“复苏式行动管制令”将延长至3月31日。

负责协调疫情防控措施的国防部长伊斯梅尔·萨布里·雅各布当天说，“复苏式行动管制令”原定去年12月31日到期，但经过卫生部门的风险评估，政府决定从1月1日至3月31日继续实施以控制疫情蔓延。在此期间，不得举行难以保持社交距离的人员聚集活动，酒吧、夜店等场所禁止营业。

据马卫生部1月1日发布的疫情数据，该国过去24小时新增确诊病例2068例，是继前一天报告新增2525例的疫情暴发以来最高纪录后，连续第二天新增病例超过2000例。截至当天中午，全国累计确诊115078例，累计死亡474例，累计治愈91171例。

马来西亚去年3月18日起在全国范围实施“行动管制令”，5月初开始放松部分管制措施，逐步重启经济社会活动；去年6月开始实施较宽松的“复苏式行动管制令”，原定于8月31日结束，后延长至12月31日。

去年10月中旬起，沙巴州、吉隆坡、雪兰莪州等地疫情恶化，马政府又在上述地区实施了更严格的“有条件行动管制令”，包括限制民众跨区域出行、关闭学校等场所，但大部分经济活动仍可照常进行。“有条件行动管制令”实施范围一度扩大到全国大部分地区，但目前仅剩吉隆坡、沙巴州、雪兰莪州等少数地区还在实施，全国范围的跨区域出行限制基本取消。

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