新华社维也纳1月1日电（记者于涛）受新冠疫情影响，维也纳爱乐乐团新年音乐会1月1日在奥地利维也纳金色大厅首次以无现场观众方式举行。奥地利广播公司通过直播向全球乐迷呈献了这场文化盛宴。

为遏制新冠疫情蔓延，奥地利政府决定从2020年12月26日至2021年1月17日第三次实施严格的全面“封锁”措施，文化演出活动停摆。今年的维也纳新年音乐会被特许在没有现场观众的情况下如期举行，参加演出的音乐家和工作人员在进入金色大厅前须接受严格的新冠病毒检测。

维也纳爱乐乐团主席丹尼尔·弗罗绍尔在演出前举行的新闻发布会上说，新年音乐会如期举办具有特殊意义，音乐会将传递“希望和乐观”。他说，乐团成员为确保演出正常举行付出了艰辛努力，这段时间坚持每天接受新冠病毒检测。

今年的新年音乐会由意大利著名指挥家里卡尔多·穆蒂执棒。这是现年79岁的穆蒂第六次执棒维也纳新年音乐会。因为台下没有现场观众，奥地利广播公司发起邀请观众“云”鼓掌活动。活动通过网络征集了世界各地数千名观众的掌声，用音响系统在音乐会现场播出，营造出别具一格的热烈欢快氛围，既对音乐家表达敬意，也向世界传递希望和信心。

1939年12月31日，维也纳金色大厅首次举办新年音乐会，从1941年起改在每年元旦上午举行。奥地利广播公司从1959年开始对音乐会进行电视实况转播，如今转播范围超过90个国家和地区。

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