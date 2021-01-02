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“脱欧”过渡期结束　英国首相：自由了

2021年01月02日08:37 | 来源：新华网
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英国2020年12月31日结束脱离欧洲联盟的过渡期。

格林尼治时间12月31日23时，英国广播公司等媒体直播伦敦“大本钟”鸣响。此刻，欧盟总部所在地布鲁塞尔以及欧洲大陆大部分地区已经进入2021年，意味着为期11个月的“脱欧”过渡期结束。

“这是我们国家的美妙时刻，”英国首相鲍里斯·约翰逊当天发表新年致辞时说，“自由在我们手中！”

英国国内支持“脱欧”阵营欢庆这一时刻。《每日快报》头版登出的照片是英国多佛尔海边悬崖，一面英国国旗上写着：自由。这家媒体的网站开设“脱欧”直播栏目，标题中写着：“脱欧”快乐。

英国国内反“脱欧”阵营则忧虑国家前途。《独立报》写道：“脱钩，还是漂流？”

支持留欧的苏格兰政府首席大臣妮古拉·斯特金在社交媒体直接“示好”欧盟：“欧洲，苏格兰很快会回来。把灯留着。”

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在新年致辞中说，英国“仍然是我们的邻居以及朋友和盟友”。

负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶告诉媒体，“这是离婚……没什么好庆祝的”，“还没人能说服我‘脱欧’有更多益处”。

“脱欧”过渡期即将结束时，法国公民弗朗索瓦·格拉芬在巴黎登上前往英国伦敦的“欧洲之星”列车。他要抓紧“善后”自己在伦敦的生活，然后返回法国居住。“我的心都碎了。”格拉芬说。（惠晓霜）【新华社微特稿】

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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