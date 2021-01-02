新华社内罗毕1月1日电 题：非洲自贸区正式启动 有望增强非洲发展韧性

新华社记者

2021年1月1日，非洲大陆自由贸易区自由贸易启动仪式在线上举行，标志着非洲自贸区正式启动。分析人士认为，非洲自贸区建设虽面临诸多挑战，但它凸显了非洲国家推动经济转型的决心，有望增强非洲发展韧性。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德当天在启动仪式上致辞说，非洲自贸区为非洲重返实现可持续发展目标的轨道创造了契机。

按相关协议安排，从2021年1月1日开始，非洲自贸区成员将依照产品类别和各自情况逐步取消例外产品之外的货物关税。自贸区官网和配套数据监测平台已经上线，位于加纳首都阿克拉的非洲自贸区秘书处也已启用。

2019年7月7日，非洲自贸区正式宣告成立，但由于新冠疫情等原因，非洲大陆自由贸易协定未能按原计划于2020年7月1日正式实施。截至目前，非洲联盟55个成员中，54个成员已签署非洲大陆自由贸易框架协定，34个成员已完成本国相关法律程序，成为自贸区正式成员。

分析人士表示，非洲自贸区正式启动后，后续建设会面临不少挑战，如各成员经济发展水平差距较大、专业人才缺乏、基础设施不足以及疫情冲击、政治动荡和安全问题等。由于非洲自贸区与非洲次区域组织共同存在，一体化程度不同步，自贸协定效力也可能被削弱。

但专家指出，长远来看，非洲自贸区有望加速促进区域内贸易往来，创造就业机会，提升非洲大陆对外商投资的吸引力。世界银行2020年7月发布的报告指出，若非洲自贸区得以全面实施，到2035年非洲将获得近4500亿美元实际收益。到2035年，非洲地区总出口量将增加近29%，其中洲内出口将增长逾81%，对非洲以外国家出口将增长19%。

阿明娜·穆罕默德说，非洲自贸区预计将使非洲各国间工业产品贸易增长25%至30%，推动非洲工业化进程，助力非洲经济在应对疫情的同时实现可持续复苏。

非洲自贸区的启动，再次彰显非洲大陆推动经济转型、掌握自身命运的决心。非盟轮值主席、南非总统拉马福萨日前公开表示，非洲自贸区正式启动是非洲一体化进程中最重要的里程碑之一，也是非洲向世界表明“非洲将命运掌握在自己手中”的一次最响亮的表态。

非洲自贸区秘书处秘书长梅内指出，非洲对外贸易过度依赖初级商品出口，非洲必须通过积极推进非洲自贸区建设来实现非洲经济的根本性结构转型。

非洲自贸区还可能为中非经贸合作带来新机遇。卢旺达经济分析人士特迪·卡贝鲁卡认为，非洲自贸区将助力卢旺达扩大市场，吸引更多中国投资者进入当地制造业。

中国驻非洲开发银行顾问卜郁接受新华社记者采访时说，随着非洲自贸区开始正式运行，中方可以通过投资促进贸易，推动非洲农矿产品加工、家电、纺织品、医药等产业发展，助力打造“非洲制造”。(执笔记者：丁蕾；参与记者：王洪江、曹凯、郑扬子、郭骏、吕天然、张改萍、荆晶、吴长伟、许正、汪平)

(责编：苏缨翔、徐祥丽)