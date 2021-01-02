新华社北京1月2日电 近日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，谈及“一带一路”合作。

王毅表示，疫情给世界经济造成严重冲击，也给共建“一带一路”带来一些困扰。但“一带一路”合作不仅没有止步，反而逆势前行，又取得了新的进展，展现出强劲韧性。

2020年6月，习近平主席向“一带一路”国际合作高级别视频会议发表重要致辞，提出要把“一带一路”打造成为合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路，反映了国际社会的共同愿望，也为高质量共建“一带一路”指明了方向。2020年，“一带一路”合作伙伴在疫情中相互支持，缔结起团结抗疫、共同发展的“命运纽带”。中欧班列开行突破1万列，前十个月运量已超过2019年全年，成为助力各国抗疫的“钢铁运输驼队”。“空中丝绸之路”运送超过1700吨中国援助医疗物资，搭建起“空中生命通道”。2020年前三季度，中国对“一带一路”国家非金融类直接投资达130亿美元，同比增长了近30%。大多数“一带一路”项目坚持不停工不裁员，持续推进，一批新项目顺利启动，为全球经济寒冬注入了一股暖流，为各国抗疫情、稳经济、保民生作出了积极贡献。

事实证明，“一带一路”具有强大生命力，疫情并没有撼动各方携手共建“一带一路”的决心，后疫情时期更需要“一带一路”为世界提供发展动力。中国正在积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将有助于推动中国经济实现高质量发展，也将为共建“一带一路”提供更强动力、更大空间、更优路径。

我们愿同各方一道，结合各国战胜疫情和经济复苏的现实需要，推动“一带一路”同各国发展战略深度对接，助力互联互通和复工复产，挖掘生命健康、数字经济、绿色发展等经济新动能，推动共建“一带一路”向更高质量迈进。

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