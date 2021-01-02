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葡萄牙接任欧盟轮值主席国

2021年01月02日08:25 | 来源：新华网
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新华社里斯本1月1日电（记者赵丹亮）葡萄牙从1月1日起接替德国开始担任为期半年的欧盟轮值主席国。葡萄牙总理科斯塔当天表示，葡萄牙将协调欧盟各成员国立场，承担起推动欧盟大规模接种新冠疫苗、实现经济复苏等任务。

科斯塔当天在社交媒体上说，从德国手中接过接力棒，葡萄牙既感到荣幸，又感到责任重大。

科斯塔表示，面对依旧严峻的新冠疫情形势，葡萄牙将优先推动实施欧盟大规模疫苗接种计划和疫情纾困计划，尽快实现以绿色和数字转型为特征的经济复苏；在绿色革命和数字革命基础上推动社会支柱行动计划；加强欧洲的战略自主地位，注重对全世界开放。

欧洲议会议长萨索利、欧盟委员会主席冯德莱恩等人当天对葡萄牙接任欧盟轮值主席国表示祝贺。冯德莱恩表示，期待与葡萄牙一道为欧洲经济复苏和民众健康而努力。

欧盟2020年7月推出总规模逾1.8万亿欧元的经济复苏计划，这是迄今欧盟规模最大的经济刺激方案。作为欧盟轮值主席国，葡萄牙将承担起这一经济复苏计划的落实。

这是葡萄牙第四次担任欧盟轮值主席国。今年下半年，斯洛文尼亚将接替葡萄牙担任欧盟轮值主席国。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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