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王毅：中非友谊经受疫情考验得到新的升华

2021年01月02日08:22 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月2日电 近日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，谈及中非关系。

　　王毅表示，中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。发展中国家是中非共同的身份认同，维护发展中国家利益是中非共同的责任担当。

　　中国与非洲一直同呼吸、共命运。2020年，中非友谊又经受疫情考验得到新的升华。习近平主席同非洲领导人成功举行中非团结抗疫特别峰会，巩固增强了中非友好互助传统。中方向非洲派出医疗专家组，建立医院对口合作，提供急需抗疫物资，及时开展疫苗合作，中方援建的非洲疾控中心总部项目最近开工奠基，成为中非团结抗疫的历史见证。双方加快落实中非合作论坛北京峰会成果，尤其是加强卫生健康行动。中方还同非洲12国签署缓债协议，减免15国到期无息贷款，成为G20成员中缓债金额最大的国家。

　　20年前，中非合作论坛开启了双方政治互信、全面合作的新时代。20年来，中非合作论坛创造了发展中国家友好合作、共同发展的新典范。中国同非洲共同制订并相继实施了“十大合作计划”、“八大行动”，帮助非洲修建超过6000公里铁路、6000公里公路，建设近20个港口和80多个大型电力设施。中非贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍。我们还同非洲拓展数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新业态合作，促进了中非共建“一带一路”高质量发展。论坛已成为非洲跨越式发展的“助推器”，南南合作的新旗帜，中国特色大国外交的“金名片”。

　　2021年中非将在塞内加尔举办新一届论坛会议，中方愿同非方以此为契机，围绕疫苗合作、经济复苏、转型发展三大重点，凝聚团结新共识，开拓合作新领域，增进民生新福祉，继续做相互支持的好兄弟、共同发展的好伙伴、同甘共苦的好战友，推动中非命运共同体建设不断取得新进展。

(责编：郝江震、白宇)

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