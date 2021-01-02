新华社北京1月2日电 近日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，谈及中国－东盟关系。

王毅表示，东盟是中国山水相连、血脉相亲的友好近邻。中国－东盟合作启动以来，就一直干在实处、走在前列、站立潮头，已经成为最成功、最具活力的地区合作样板。长期以来，中国－东盟关系创下了多个第一：中国是第一个加入《东南亚友好合作条约》、第一个同东盟建立战略伙伴关系的大国，也是第一个同东盟建立自贸区的主要经济体。2020年，双方又第一次互为第一大贸易伙伴。我们共同推动签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），建立了世界上人口最多、经济规模最大、最具发展潜力的自贸区，实现了双边合作的历史性突破。

面对疫情，中国和东盟守望相助、互施援手，率先开展抗疫合作，率先推动复工复产合作，带动整个东亚成为全球抗疫的示范区，经济复苏的领头羊。

2021年，中国和东盟将共同迎来建立对话关系30周年，双方关系发展面临新的契机。我们愿同东盟一道，不断充实战略伙伴关系内涵，共同开创地区和平、发展、合作的新时代。

首先，要携手彻底战胜疫情。继续加强联防联控和疫苗合作，提升公共卫生合作水平，共同建设应急医疗物资储备库和公共卫生应急联络机制，提高应对危机能力。

第二，要全力推动地区经济复苏。有序扩大“快捷通道”“绿色通道”适用范围。推动RCEP尽快生效，深化区域经济一体化。抓住新业态新模式机遇，培育科技创新、电子商务、智慧城市等经济新增长点。

第三，要坚持推进可持续发展。进一步落实《中国－东盟战略伙伴关系2030年愿景》，重点加强减贫、防灾减灾、气候变化、环保等领域合作，办好2021年可持续发展合作年，促进人文交流，推进蓝色经济伙伴关系建设。

我们相信，进入而立之年的中国－东盟关系将更加成熟自信，中国－东盟命运共同体建设的步伐将更加稳健有力。

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