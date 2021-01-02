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美国国会推翻特朗普对国防授权法案的否决

2021年01月02日08:21 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿1月1日电（记者邓仙来 孙丁）美国国会参议院1日再次表决通过2021财年国防授权法案，从而推翻了总统特朗普此前对该法案的否决。

　　美国国会参议院当天以80票赞成、13票反对的表决结果，再次通过2021财年国防授权法案。由于国会众议院已于上月28日以322票赞成、87票反对的表决结果再次通过这项法案，国防授权法案在未得到总统签字的情况下成为法律。

　　美国国会参议院多数党领袖、共和党人麦康奈尔1月1日在投票前发表讲话说，让这项法案成为法律是国会“严肃的责任”。

　　2020年12月早些时候，美国国会参众两院分别以超过三分之二多数通过2021财年国防授权法案。根据法案内容，2021财年美国国防支出为7405亿美元，比上一财年略有增长。其中超过6300亿美元用于国防项目基本预算，690亿美元用于海外军事活动。

　　由于对国防授权法案内容不满，特朗普于2020年12月23日动用总统行政权力，否决了这项获得国会参众两院广泛支持的法案。这是特朗普动用总统行政权力否决的第九项法案。

　　美国国会参众两院每年依据宪法通过下一财年国防授权法案，由总统签署成为法律，是美国防务年度开支预算和国防政策的指导性文件。根据相关法律，法案在遭到总统否决后，如果国会参众两院再次就法案投票并分别以至少三分之二多数通过，将可推翻总统的否决，使法案在没有总统签字的情况下成为法律。

(责编：白宇)

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