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王毅谈中欧合作的最重要经验、结论和使命

2021年01月02日08:20 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月2日电 近日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，谈及中欧关系。

　　王毅表示，2020年是中国和欧盟建交45周年。中欧关系历经国际风云变幻，总体上保持了对话合作的主导面，维护了互利共赢的主基调，展现了与时俱进的生命力。双方积累的最重要经验就是要坚持和平共处、坚持开放合作、坚持多边主义、坚持对话协商。得出的最重要结论就是中欧合作远大于竞争、共识远大于分歧。双方是全面战略伙伴，不是制度性对手。双方承担的最重要使命就是合作应对全球性挑战，共同推动世界多极化、经济全球化、国际关系民主化，为动荡变革的世界提供更多稳定性和确定性。

　　2020年，中欧关系在疫情中逆势前行。中国首次成为欧盟最大贸易伙伴，双方签署中欧地理标志协定，决定新建环境气候和数字领域两个高层对话机制，共同打造中欧绿色合作、数字合作伙伴关系。习近平主席和欧洲领导人共同宣布完成中欧投资协定谈判，为中欧合作注入新的强劲动力，也为低迷的世界经济带来了重大利好。这说明，只要双方相互理解，彼此体谅，平等协商，中欧合作就能展现出更广阔的前景。

　　面对动荡变革的世界，中方愿一如既往支持欧洲一体化进程，支持欧盟增强战略自主，支持欧盟在国际事务中发挥更大作用。中欧双方共同倡导的多边主义，应是致力于各国的团结合作，而不是服务于集团政治；应当超越不同体制的差异，而不是以意识形态划线。我们愿与欧方加强协调，确保中欧关系沿着正确方向向前发展。

(责编：郝江震、白宇)

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