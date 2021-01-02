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王毅：中美关系来到新的十字路口

2021年01月02日08:19 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月2日电 近日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，谈及中美关系。

　　王毅表示，近年来，中美关系陷入前所未有的困境，其根本原因在于美国当政者对中国的认知出现了严重偏差，把中国视为所谓最大威胁，并由此采取了完全错误的对华政策。事实证明，美方全面打压遏制中国、企图挑起新“冷战”的做法不仅严重损害两国人民利益，也给世界带来了极大危害，注定不得人心，也注定会走向失败。

　　当前，中美关系已经来到新的十字路口，也有望打开新的希望之窗。希望美国新政府重拾理性，重开对话，两国关系重回正轨，重启合作。

　　就中方而言，我们的对美政策保持着连续性和稳定性，愿同美方发展以协调、合作、稳定为基调的中美关系。中国从不干涉美国内政，愿意同美国和平相处，合作共赢。同样，美方也应当尊重中国人民选择的社会制度和发展道路，尊重中国人民追求更美好生活的正当权利。

　　我们知道，美方一些人对中国快速发展心存焦虑，但最可持续的领先是不断提升自我，而不是阻挡别国的发展。未来的世界不应当也不可能让中国变成美国，而应是美国使自己成为更好的美国，中国则必将成为更好的中国。我们相信，只要美方及时汲取教训，真正同中方相向而行，中美完全可以通过对话化解矛盾分歧，通过合作扩大共同利益，找到既有利两国、又造福世界的大国相处模式，开辟出顺应历史前进方向的发展前景。

(责编：郝江震、白宇)

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