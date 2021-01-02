新华社北京1月2日电 近日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，谈及中俄关系。

王毅表示，过去一年里，中俄关系经受了世纪疫情洗礼和百年变局考验，在各个方面都达到了历史最高水平。

两国元首密集互动。习近平主席同普京总统5次通话，多次互致函电，为两国关系的稳步前行发挥了最关键的战略引领作用。

两国人民守望相助。俄罗斯是最先向中国提供抗疫物资的国家。中国也是向俄罗斯提供抗疫支持力度最大的国家之一。双方还围绕疫情联防联控、疫苗和药物研发开展了密切协作。

两国务实合作逆势前行。双方大力推进复工复产，确保产业链、供应链运转，大项目建设稳中有进，科技创新年活动如期启动，数字经济、电子商务等新业态新模式合作快速拓展。

两国国际协作进一步密切。2020年是二战胜利和联合国成立75周年，两国携手捍卫二战胜利成果，维护国际公平正义。在涉及彼此核心利益问题上相互支持，在反对强权政治的道路上相互扶助，中俄关系的全球意义更加彰显。

2021年对中俄关系是有特殊意义的一年，两国都将迈入新的发展阶段。中俄战略合作没有止境，没有禁区，没有上限。双方将以落实两国元首共识为核心任务，以共同庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年为契机，重温世代友好、合作共赢的缔约初心，坚持互为战略依托，互为外交优先，互为发展机遇，互为全球伙伴，在更高起点、更大范围、更深层次上推进双方合作，继续为大国睦邻友好作出中俄表率，为世界经济复苏注入中俄动力，为全球战略稳定打造中俄支柱。

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