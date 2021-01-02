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王毅：疫情磨砺后中国外交更具温度和情怀

2021年01月02日08:13 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月2日电 近日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，介绍外交部如何在抗击疫情中践行“外交为民”理念。

　　王毅表示，一切为了人民，一切依靠人民，这是中国共产党的力量源泉，也是中国外交的鲜明底色，经历这场疫情磨砺后，中国外交更具温度和情怀。我们以战时状态全面动员、火速行动，践行“外交为民”，坚守世界各地，做守护海外同胞的坚定“逆行者”。

　　我们站在外防输入第一线，采取各种措施呵护国内来之不易的抗疫成果。我们站在服务发展第一线，为全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供外交助力。我们站在国际抗疫合作第一线，为形成全球抗疫合力发挥作用。我们站在舆论斗争第一线，坚决反击将疫情政治化、病毒标签化，决不允许任由谎言污染抗击疫情的客观叙事和集体记忆。

　　疫情可以阻断航班，但阻断不了祖国对海外同胞健康的牵挂；疫情给领保工作带来挑战，但我们始终把海外同胞的安全装在心上。领事服务从未停摆、领保工作从未掉链。

　　疫情初期，我们急武汉之所急，应国家之所需，充分调动各方资源，在全球范围筹集、采购、接收各类医疗物资，为国内抗疫解“燃眉之急”。

　　疫情全球蔓延后，我们心系海外公民的安危冷暖，促请驻在国政府重视解决他们遇到的各种问题，及时组织救治不幸染疫的中国公民，包括进行精准的远程诊断治疗。我们克服困难向海外留学生发放了120多万份“健康包”，向100多个国家的侨胞送去紧急防疫物资，安排350多架次临时航班接回面临困境的在外人员。外交部“12308”领事保护热线24小时运转，搭建起海外公民保护救助的“直通车”，将党和国家的关心关爱传递到每一个人。我们的驻外使节明确告诉身处疫区的海外同胞：只要你们在，大使馆就一定和大家共克时艰。

　　当前，疫情还在全球肆虐，输入风险有增无减，领保任务依然艰巨。外交战线将坚决贯彻落实党中央决策部署，扎实做好外防输入工作和海外公民保护救助，不畏艰险，不负重托，不辱使命。

(责编：郝江震、白宇)

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