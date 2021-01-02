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2021年首列中欧班列（成渝）号列车发车

2021年01月02日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为2021年首列中欧班列（成渝）号列车从成都国际铁路港驶出。
　　王明峰 白桂斌摄影报道

　　本报成都1月1日电  （记者王明峰）1月1日上午，重庆、成都两地同时发出2021年首列中欧班列（成渝）号列车。这是国铁集团首次批准成渝两地统一品牌，并使用统一名称开展品牌宣传推广。这是成渝地区双城经济圈建设在“十四五”开局首日迈出的重要一步。

　　10时许，相距280公里的重庆国际物流枢纽园区和成都国际铁路港内，汽笛声同时响起，两列中欧班列（成渝）号列车缓缓驶出站台。满载电子产品、机械零件、智能家电的两列中欧班列，一路向西分别驶往德国杜伊斯堡和波兰罗兹，分别到达西欧、东欧的交通枢纽中心。

　　成渝地区也是中欧班列开行最早、运行最稳定、影响力最大的地区。2020年，重庆、成都两地中欧班列开行数量近5000列，同比增长近60%，历年累计开行量达1.4万列，占全国开行总量40%以上。

　　重庆、成都均是全球重要的电子信息和汽车产业基地。“两地开展中欧班列深度合作，还将有利于中欧班列（成渝）优化线路运行、提升运营时效和提高整体服务水平，保障区域产业链供应链稳定，更好发挥国际枢纽通道的规模效应和对产业、贸易的集成带动效应，推动两地从内陆腹地向门户枢纽和开放高地加快转变。” 成都市政府口岸物流办主任杜进有说。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月02日 03 版）
(责编：牛镛)

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