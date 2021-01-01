新华社日内瓦12月31日电（记者刘曲）世界卫生组织2020年12月31日宣布，将其首个新冠疫苗紧急使用认证发给美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的疫苗，但指出该款疫苗需在超低温条件下存储，将给部署工作带来挑战性。

世卫组织说，由其召集的来自世界各地的监管专家和世卫组织团队已全面审核了这款疫苗的安全性、有效性和质量数据，认为该疫苗符合世卫组织制定的安全性和有效性标准，使用该疫苗应对新冠疫情带来的益处足以抵消潜在风险。

世卫组织负责获得药品和卫生产品的助理总干事玛丽安热拉·西芒表示：“这是确保全球获得新冠疫苗所迈出的非常积极的一步。”但她也强调：“需要做出更大的全球努力，以实现足够的疫苗供应来满足世界各地重点人群的需求。”

世卫组织免疫战略咨询专家组将于2021年1月5日召开会议，根据2020年9月发布的新冠疫苗接种人群总体优先次序建议，为该产品在人群中的使用制定具体政策和建议。

世卫组织同时表示，辉瑞/德国生物新技术疫苗需要在零下60至零下90摄氏度低温下存储。这一苛刻要求使疫苗在无法使用或无法可靠使用超低温储存设备的环境中部署更具挑战性。为此，世卫组织正在努力支持各国评估其执行计划，并在可能的情况下准备使用。

2020年12月11日，美药管局批准紧急使用美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗。这是第一款获批在美国紧急使用的新冠疫苗，被允许用于16岁及以上人群。

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