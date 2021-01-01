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多国领导人发表新年贺词 聚焦抗疫与未来

2021年01月01日14:30 | 来源：新华社
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新华社北京1月1日电 综合新华社驻外记者报道：2021年到来之际，多国领导人发表新年贺词，呼吁国民团结一致应对新冠疫情等多重挑战、齐心协力建设更加美好的未来。

俄罗斯总统普京说，过去的一年对每个人来说都是艰难的，然而，这一年中也有战胜苦难的希望。考验与苦难一定会过去。相信自己、不在困难面前退缩、团结一致，这将是我们未来共同取得成功的基础。

德国总理默克尔呼吁民众继续团结抗击新冠疫情。她说，疫情不会是2021年的一切。在全球化和数字化的世界中，德国应更好地与欧洲保持一致。

法国总统马克龙表示，2020年是极为艰难的一年，感谢法国人民在抗疫斗争中发扬团结和奉献精神。2021年，法国将面临抗疫、经济、社会、反恐、气候变化等领域的挑战。

英国首相约翰逊对医务人员、紧急服务人员、交通运输业者等在抗击疫情过程中的奉献精神表示感谢。他说，相信2021年将是英国在遭受重创后重返正常生活的一年。

肯尼亚总统肯雅塔表示，过去一年，我们经历了许多个人和集体的悲剧，也见证了许多个人和集体的成功。每一位医护人员、军队官兵都是英雄，感谢他们在抗疫斗争中表现出的勇气和牺牲。

白俄罗斯总统卢卡申科说，虽然过去一年白俄罗斯遇到一些挑战，但他相信国家能够创造更加美好未来。人们需要不忘教训并放眼未来，通过民族团结共同谱写白俄罗斯作为独立国家的新篇章。

泰国国王哇集拉隆功说，希望所有人都能够相互帮助，继续让国家和社会在繁荣发展的基础上更上一层楼。他相信，通过相互理解和携手合作，国家能够实现稳定和发展。

新加坡总理李显龙表示，新加坡2020年经历了建国以来最严重的经济衰退，期待经济能在2021年回弹。对抗新冠疫情的战役还未结束，接下来几个月甚至几年，我们将面对一些意想不到的新挑战，但只要上下一心，就一定能迈向更光明的未来。

此外，联合国秘书长古特雷斯也发表新年致辞，呼吁国际社会直面新冠疫情造成的危局与困难，团结一致、和谐共处，使2021年成为治愈创伤的一年。他说，大疫当前，人们“向邻居和素不相识的人伸出了援手”，一线工作人员全力以赴，科学家以前所未有的速度研制疫苗等，这些举动让人们“看到了希望”。（参与记者：杨臻、任珂、张远、王丽丽、魏忠杰、李佳、李奥、梁希之、任芊、唐霁、王建刚）

(责编：杨牧、刘洁妍)

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