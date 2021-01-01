新华社伦敦1月1日电 题：英欧贸易关系“重启” 近忧远虑仍存

新华社记者王慧慧 金晶 张代蕾

2021年1月1日起，英国退出欧洲单一市场与欧盟关税同盟，开始真正意义上的“脱欧”。分析人士表示，尽管英国与欧盟经过艰难的谈判最终就今后贸易安排达成协议，但双方经贸关系仍面临短期调整和长期困扰。

根据英欧协议，双方商品贸易将继续享受零关税、零配额的待遇，避免了大规模贸易成本增加。对于受疫情冲击的英、欧经济而言，这无疑是利好消息。

与“无协议脱欧”相比，这份协议让双方在很大程度上得到“解脱”。但从短期来看，即使有新协议保驾护航，英欧贸易流畅度仍不比从前。如何尽快适应新的贸易关系，是双方政府机构和贸易企业都将面临的挑战。

分析人士表示，即日起，英欧人员和货物流动可能不比从前，新增货物边检等手续也会增加不确定性，距离欧陆最近的多佛尔港很可能“车满为患”。英国政府已宣布建立边境管控中心，通过技术手段实时监测分析货物和人员入境，以便将可能出现的边境混乱降至最低。

在货物贸易领域，英国商会总干事亚当·马歇尔表示，双方贸易仍面临着“巨大的、新的非关税壁垒”。威尔士农场主协会分析认为，四分之三的威尔士食品和饮料出口目的地是欧盟，明年预计非关税壁垒成本将上升4%至8%。对于英国汽车行业来说,即便达成贸易协议，行业成本也将增加141亿英镑（1英镑约合1.37美元）。

在跨国就业领域，英国和欧盟公民到对方国家找工作都会更加困难。欧盟不再自动承认英国医生、建筑师、工程师、律师、会计师等专业资格。相关人员在欧盟执业须遵循当地资格认证要求。另外，英国新的移民规定明确要求一定的英语水平和工资门槛，或将导致低技术工种劳动力不足。

分析人士认为，相比货物贸易，英国的支柱产业之一金融服务业面临更大困境。金融服务业在欧盟成员国的准入程度将无法与“脱欧”前相提并论。英国雷丁大学国际商务关系专家拉杰尼什·纳鲁拉认为，英国下一步必须就多个与金融服务有关的行业与欧盟展开重点谈判，如银行、金融、保险及电信等。

此外，专家指出，目前的协议对一些矛盾采取延后解决的方式，给未来增加了不确定性。

英国政府一直强调，“脱欧”后将有机会与各国自由商签贸易协议，打造全球化的英国。与欧盟达成贸易协议之后，英国政府的另一大目标是迅速与美国签署贸易协议。但在协议具体内容方面，两国之间存在显著分歧。英方担心低于欧盟标准的美国产品进入英国，并且不愿向美国投资者开放英国国民保健制度，这些都将对双方谈判造成障碍。

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