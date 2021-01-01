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美国购房者支付能力达12年来最差

2021年01月01日10:40 | 来源：新华网
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美国房价实现6年多以来最快速度上涨，而购房者支付能力眼下却是12年来最差。

美国标准普尔核心逻辑公司凯斯-希勒20城房价指数2020年12月29日显示，2020年10月，美国房价同比上涨7.9%，为2014年6月以来最快年涨幅。

美国媒体报道，推动房价上涨的一个因素是，数以百万计美国人新冠疫情期间在家工作，不少人希望能有更大面积房屋。此外，美国市场观察网分析，房屋按揭贷款利率创新低、待售房屋供应短缺助推美国房价上涨。

现阶段，30年住房按揭贷款利率低于3%，但这未使购房者手头宽松。“Attom数据解决方案”公司2020年12月31日提供的数据显示，2020年第四季度，购房者负担一套普通住房需要花费平均工资的将近30%，为2008年以来占比最大的季度。

疫情期间，美国房价涨幅超过购房者收入。Attom在报告中写道，报告涵盖的499个县中，79%房价涨幅比收入涨幅高两位数百分点。

Attom首席产品官托德·特塔说：“将来依然不确定，支付能力可能返回正区间。但现在对购房者而言，事态正向糟糕方向发展。”

金沃思抵押贷款保险公司首席经济分析师刘天（音译）2020年12月早些时候说，新冠疫情从三方面给房贷体系带来压力，一是买卖房屋出现更多障碍，二是紧缩信贷以防范信贷风险，三是随着再融资需求增加，按揭贷款行业能力不足。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：杨牧、刘洁妍)

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