美国加利福尼亚州2020年12月30日确认全美第二名变异新冠病毒感染者。由于全美首名变异病毒感染者近期没有出行，美国疾病控制和预防中心官员判断，变异病毒已经在美国“人传人”。

【不必意外】

加州州长加文·纽瑟姆当天与传染病专家安东尼·福奇视频连线，以这一消息开头：“差不多一小时前，我们得知这种最初在英国发现的新毒株已在加州发现，在加州南部。”他没有发布更多信息。

福奇说，“我不认为加州人要感到奇怪，这是意料之中”，其他州可能很快报告发现这种变异毒株。

当天晚些时候，加州圣迭戈县政府官员在记者会上说，感染者是当地一名30岁男子，2020年12月27日出现症状，29日新冠病毒检测结果为阳性。由于这名男子没有旅行记录，政府认为圣迭戈县可能有感染变异毒株的其他病例。

政府官员说，疫情已令圣迭戈县医疗系统压力巨大，民众应当遵守防疫规定，尽量在家庆祝新年。

【已在传播】

科罗拉多州2020年12月29日确认一名20多岁男子是美国首名变异病毒感染者，向美国疾控中心报告。

美国疾控中心新冠事件主管亨利·沃克2020年12月30日在电话记者会上说，全美首名变异病毒感染者没有旅行记录，“显示变异病毒已经在美国人传人”。

科罗拉多州长等政府官员2020年12月30日举行记者会，介绍这名感染者最新信息。感染者是州国民警卫队队员，目前症状轻微，在首府丹佛市附近家中隔离。他先前与其他5名队员被派至西姆拉镇一家养老院帮助应对疫情。其中一名队员可能也感染变异新冠病毒，正在宾馆隔离，等待州实验室确认。

西姆拉镇位于农村地区，距丹佛大约145公里。那家养老院老人和工作人员的样本正在实验室接受分析。院方希望下周可以为院内人员接种新冠疫苗。

英国2020年12月宣布发现这种变异新冠病毒，怀疑新毒株驱动疫情在英国部分地区更快蔓延。英国2020年12月29日单日新增确诊病例超过5.3万例，创2020年5月大规模检测以来新高。

福奇在视频连线中说，这种变异病毒似乎不会令疫苗有效性减弱。沃克当天说，这种变异病毒似乎传播更快，但似乎不会致人病情更重或死亡风险更高，“专家认为我们目前的疫苗”对已发现的变异病毒有效。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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