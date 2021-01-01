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福奇预期美国2021年秋季大体恢复正常

2021年01月01日10:37 | 来源：新华网
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美国传染病专家安东尼·福奇2020年12月30日说，美国2021年4月起可以为普通民众接种新冠疫苗，初秋时生活大体能恢复正常。

福奇当天与加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆视频连线时说：“（美国政府）起初打算到（2020年）12月底接种2000万剂疫苗……现已分发1100万剂，两三百万人已经接种”，低于预期。

“不过，随着我们进入（2021年）1月，我觉得我们会加快速度，能够追上。”福奇说，他预期“优先人群”可以在2021年3月底或4月初完成接种，4月“任何想要接种的人都可以接种”。

福奇说，“如果我们4月至7月持续接种，到初秋时将获得足够好的群体免疫力，使我们（生活）能大体恢复正常”，学校、电影院、体育场馆、餐馆届时可以重新开放。

按照美国疾病控制和预防中心建议，美国各地优先给医护人员、养老院老人接种，其次是75岁及以上老人、警察和消防员等一线工作人员。

美国当选总统约瑟夫·拜登2020年12月29日批评现政府疫苗分发“太滞后”。总统唐纳德·特朗普回应说，联邦政府把疫苗运至指定地点，分发由各州负责。

拜登承诺，他2021年1月就职后100天内完成至少1亿剂疫苗接种。福奇是美国国家过敏症和传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组成员。他已获拜登提名出任总统的首席医疗顾问。（吴宝澍）【新华社微特稿】

(责编：杨牧、刘洁妍)

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