人民网布鲁塞尔12月31日电 （记者任彦）2020年12月30日，中国与欧盟领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。欧中商界和学界普遍认为，中欧投资协定谈判完成对于中欧企业来说是一大利好，是多边主义和自由贸易的胜利。

“对中欧双方企业和民众来说，中欧投资协定是一件令人欣喜的新年礼物。”比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹激动地说，中欧投资协定将极大激发双方合作潜能，例如在智能电网、航空产业、数字经济、可再生能源等领域，双方有望加速实现优势互补、互利共赢。

“自中欧投资协定谈判启动以来，在欧中资企业一直期盼谈判尽早完成。”欧盟中国商会会长周立红表示，这份全面、平衡和高水平的投资协定具有里程碑意义。中欧双方在关键的历史性时刻完成投资协定谈判，释放出非常强烈的共克时艰、携手共赢的政治信号；协定凝聚中欧共识，再一次实质性地将双边关系推到新高度，并向全球发出维护多边主义和促进开放合作的积极信号。

2020年是特殊的一年，也是中欧建交45周年、双边关系不平凡的一年。今年前10个月，中国在欧盟对外贸易史上首次取代美国，成欧盟第一大贸易伙伴。

相比双方庞大经济总量和贸易往来，中欧投资大有空间和潜力。中欧各界一直期待双方尽快达成全面、平衡和高水平的投资协定，为双方企业投资提供更稳定和开放的法律和营商环境。

“中欧投资协定谈判完成，从中可以看出中欧关系的一大特点，就是互利合作。”比利时泽布吕赫港务局荣誉副总裁文森特·德塞德勒说，在经济全球化的今天，只有加强合作才能推动世界经济可持续发展，保护主义只会损人害己。当今世界面临诸多全球性挑战，如气候变化、流行病等，要想有效解决这些问题，国际合作是正道。

法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯也认为，中欧投资协定谈判的完成为欧中互利合作注入新动力，将为双方企业深耕对方市场提供更多便利。协定谈判完成是多边主义和自由贸易的胜利，对全球治理有着深远影响。

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