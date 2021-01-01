人民网雅加达12月31日电 （记者张杰）印尼政府新冠肺炎疫情官方网站2020年12月31日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至743198例，当日新增8074例。目前，有611097名患者被治愈，另有22138例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者7356人，死亡病例增加194例。

印尼外长蕾特诺12月31日表示，来自中国的第二批共计180万剂成品新冠疫苗于当日抵达印尼，印尼将继续通过外交等多重手段与世界各方寻求新冠疫苗合作的机会。蕾特诺还宣布，印尼从阿斯利康和Novavax分别获得5000万剂疫苗供应。此外，印尼Bio Farma制药厂也正式获得印尼国家食品药品监督管理局颁发的许可，可以开始生产新冠疫苗，该厂每年将生产1亿至2.5亿剂新冠疫苗。

印尼卫生部长表示，正式启动疫苗接种计划，预计疫苗将立即分发到所有省份。根据印尼媒体12月31日报道，印尼卫生部将向公民发送短信通知疫苗接种。根据卫生部长令，发送短信的时间从2020年12月31日开始，接收到短信通知的人员必须接受新冠疫苗接种。根据政府的接种计划，第一批接种疫苗的人群是从事医疗工作的人士，包括医疗卫生工作者、医疗卫生工作者助理、在卫生服务机构工作的支持人员，另外还包括疫情期间维护社会秩序的印尼国民军、警察、法律官员和其他公共服务官员。

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