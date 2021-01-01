人民网开罗1月1日电 （记者黄培昭）2020年12月31日，中国驻埃及大使廖力强会见埃及卫生与人口部长哈莱。廖力强代表中国国家卫生健康委员会同埃及卫生与人口部副部长哈塞尼共同签署《中埃关于新冠病毒疫苗合作意向书》。

哈莱表示，埃中关系特殊友好，在两国元首亲自擘画和引领下，全面战略伙伴关系持续深化，两国各领域尤其是卫生领域合作进一步拓展。中方发挥政府和企业合力，在抗击新冠肺炎疫情期间给予埃方坚定支持和大力援助，埃方对此高度赞赏并衷心感谢。塞西总统亲自关心和指导埃中疫苗合作，中国国药集团疫苗在埃开展Ⅲ期临床试验进展顺利，安全性和有效性得到科学认证。埃及作为地区人口大国，对同中国开展包括疫苗在内的抗疫合作具有十分真诚的愿望，期待中方继续给予支持。

廖力强指出，《中埃关于新冠病毒疫苗合作意向书》的签署，将有力推动中埃相关机构加强新冠病毒疫苗研发、生产和使用领域合作。这是中埃共建卫生健康共同体的生动诠释，是双方朝着新时代构建命运共同体迈出的又一坚实步伐。面对来势汹汹的疫情，中埃两国风雨同舟、守望相助，在中埃友好关系史上谱写了浓墨重彩的华章。

廖力强强调，病毒无国界，各国人民都有获得疫苗和药物的权利。中国政府高度重视新冠疫苗的安全性和有效性。中国已有多支疫苗正在多国开展Ⅲ期临床试验，进展顺利。中国已在国内批准疫苗紧急使用，迄今未出现严重不良反应。国药集团中国生物新冠灭活疫苗已获得国家药监局批准附条件上市。迄今的临床试验数据显示，中国新冠疫苗具有较好的安全性和有效性。

廖力强表示，中方一直坚定承诺，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，以公平合理价格向世界供应，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出贡献。我们还将积极考虑以多种形式向发展中国家提供疫苗，包括捐赠和无偿援助。2021年是中埃建交65周年。中埃双方将进一步落实好两国领导人达成的战略共识，携手把中埃关系打造成中阿、中非命运共同体先行先试的样板，推动中埃全面战略伙伴关系迈向更高水平。

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