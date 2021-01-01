南非总统拉马福萨 （南非政府信息系统供图）

人民网约翰内斯堡1月1日电 （记者万宇）南非总统拉马福萨在2020年12月31日晚发表新年贺词。他表示，面对2020年前所未有的不确定性和损失，南非展现出团结共享的"乌班图"精神的真正含义。

拉马福萨说，新冠肺炎疫情破坏了人们的生活，造成了极大的痛苦，使许多人遭受饥饿和贫穷，但它也使人民团结在一起，人民展示出合作、团结和共同努力的强大能力。在非洲联盟的领导下，非洲大陆针对疫情大流行制定了共同对策，并找到了确保所有国家获得基本医疗用品的创新方式。面对这场前所未有的危机，南非人展示出"乌班图"的真实含义。民众通过贡献自己的时间、精力和资源，互帮互助，共克时艰。

拉马福萨表示，2021年将是充满挑战和困难的一年。南非正处于第二波疫情中，这可能比第一波疫情更加严重。新的一年将需要最大的努力和韧性。过去一年表明南非人民具有团结一致和互相奉献的精神，这种精神将使南非在新的一年战胜疫情、实现繁荣。

根据南非卫生部门统计，2020年12月31日南非全国新增新冠确诊病例1.8万例，超过30日的1.77万例，再创疫情发生以来的日增确诊病例数新高。

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