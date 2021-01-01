新华社开罗12月31日电（记者吴丹妮）中国驻埃及大使廖力强31日代表中国国家卫生健康委员会和埃及卫生与人口部副部长穆罕默德·哈桑尼共同签署《中埃关于新冠病毒疫苗合作意向书》。

签字仪式在埃及卫生与人口部举行。廖力强当天还和埃及卫生与人口部部长哈拉·扎耶德举行会见。

廖力强表示，病毒无国界，各国人民都有获得疫苗和药物的权利。中国已有多种疫苗正在多国开展三期临床试验，进展顺利。中国已在国内批准疫苗紧急使用，国药集团中国生物新冠灭活疫苗已获得国家药监局批准附条件上市。迄今的临床试验数据显示，中国新冠疫苗具有较好的安全性和有效性。

廖力强认为，《中埃关于新冠病毒疫苗合作意向书》的签署将有力推动两国相关机构加强在新冠疫苗研发、生产和使用领域的合作。面对来势汹汹的疫情，中埃两国风雨同舟、守望相助，意向书的签署是中埃两国共建卫生健康共同体的生动诠释。

扎耶德表示，埃中关系特殊友好，全面战略伙伴关系持续深化，两国各领域尤其是卫生领域合作进一步拓展。中方发挥政府和企业合力，在抗击新冠疫情期间给予埃方坚定支持和大力援助，埃方对此高度赞赏并衷心感谢。

扎耶德说，中国国药集团疫苗在埃及开展三期临床试验进展顺利，安全性和有效性得到科学认证。埃及真诚愿意与中国开展包括疫苗在内的抗疫合作，期待中方继续给予支持。

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