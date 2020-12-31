人民网北京12月31日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持31日例行记者会。记者会实录如下：

埃及中东社记者：昨天，也门亚丁国际机场连续发生大规模爆炸，造成多人伤亡。当时一架载有也门新联合政府成员的飞机刚从沙特阿拉伯抵达。联合国、阿盟、欧盟以及一些国家已对爆炸袭击表示谴责。中方对此有何评论？

汪文斌：中方一贯反对、谴责针对平民和民用设施的袭击事件，希望也门问题有关各方以也门国家和人民利益为重，加快推进政治解决进程，早日恢复国家和平、稳定和正常秩序。

路透社记者：美方呼吁中方应释放维吾尔人古丽仙·阿巴斯。中方对此有何回应？

汪文斌：你提到的古丽仙·阿巴斯因参加恐怖组织罪、帮助恐怖活动罪、聚众扰乱社会秩序罪被中国司法机关依法判刑。中国是法治国家。违法犯罪行为必将受到法律制裁。

我们敦促美方一些政客尊重事实，停止编造谎言，诬蔑抹黑中国，停止利用涉疆问题干涉中国内政。

凤凰卫视记者：今天清晨，美国两艘驱逐舰穿越台湾海峡。美方称此次行动符合国际法，表明美致力于维护有关海域的航行自由。我们注意到，今年以来，美方在有关海域的活动频率较往年有所增加。中方有何评论？

汪文斌：中国国防部新闻发言人已就此作出回应。中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况。美舰近来多次在台湾海峡炫耀武力、挑衅搅局，向“台独”势力发出错误信号，严重危害台海地区的和平稳定，我们对此表示坚决反对。

中方将继续时刻保持高度戒备，随时应对一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。我们敦促美方为地区和平与稳定发挥建设性作用，而不是相反。

日本共同社记者：据了解，世界卫生组织专家组将于下周来华。请问世界卫生组织专家组具体何时来华？能否透露他们在华行程和安排？专家组成员赴华签证办理是否顺利？他们是否还需要在入境后完成14天的隔离？

汪文斌：你提到的有关问题，我们已经多次进行了介绍，我可以重申一下。疫情发生以来，中方一直本着开放、透明和负责任态度，率先同世卫组织开展溯源合作。双方正就下步溯源合作及工作安排保持密切沟通。溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地，必须本着非常严谨的态度，由科学家在世界范围内开展调查和研究。

中国愿继续同世卫组织加强合作，推进全球溯源工作。我们也希望其他国家能和中国一样，秉持积极态度同世卫组织开展合作，为防范并更好应对今后可能出现的类似公共卫生危机做好充分准备

至于你提到的有关具体问题，请你向主管部门了解。

印度广播公司记者：你能否介绍中联部代表团访问尼泊尔取得了哪些成果？

汪文斌：中联部有关团组于近日访问了尼泊尔，广泛会见尼朝野主要政党领导人，就中尼党际交往与互学互鉴、推动“一带一路”框架内各领域务实合作等双方共同关心的议题交换意见。尼方祝贺中国共产党即将迎来建党100周年，表示愿同中方一道，深化尼中传统友好，加强党际交往，推动尼中“一带一路”合作不断向前发展，造福两国人民。

香港中评社记者：据报道，美国政府一名高级官员称，特朗普总统本月早些时候收到消息称，中国试图向非国家行为体提供资金以攻击驻阿富汗美军。中方能否证实？

汪文斌：这种对中国的抹黑污蔑之辞完全是无稽之谈，是彻头彻尾的假新闻。这说明，某些人为了诋毁中国形象、破坏中美关系，已经到了何等疯狂的地步。中国始终奉行独立自主的和平外交政策，从未主动对外发起一场战争，更不可能资助非国家行为体攻击他国。中国也一贯奉行不干涉内政原则，支持阿富汗和平和解进程，不卷入阿富汗内部冲突。到底是谁在国际上炫耀武力、搞“代理人战争”，是谁在制造矛盾、破坏地区和平稳定，世人自有公论。

印度广播公司记者：据了解，一部分印度在华留学生希望立即返回中国继续留学。近一年来，由于疫情原因，这些学生只能接受网上授课。考虑到中方目前仍允许外国人在满足中方疫情防控要求的前提下来华，中方何时允许包括印度在内的外国留学生重返中国继续学习？

汪文斌：你提到的具体情况我不了解。我可以告诉你的是，中国政府高度重视保护广大在华留学生的合法权益，要求各相关高校与境外学生保持密切联系，认真安排好线上教学，妥善处理学生的合理关切和诉求。中方将在确保防疫安全的前提下，统筹研究外国留学生来华复学事宜，并将就此与各方保持沟通。

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根据2021年元旦放假安排，外交部例行记者会将于2021年1月1日（周五）休会，1月4日（周一）恢复。休会期间，外交部发言人办公室将照常接受记者电子邮件、传真或微信提问。

2020年是极不平凡的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国外交迎难而上，主动应变，为保障人民身体健康和生命安全、维护国家主权安全发展利益担当尽责，为推动国际抗疫合作、促进世界和平与发展不懈奋斗，取得了新的重要成就。

借此机会，衷心感谢各位记者朋友克服困难、坚守岗位，和我们一起共同见证、记录下中国外交走过的又一段不平凡历程。我们期待在新的一年中，同大家继续真诚沟通、密切合作。值此新年到来之际，我代表外交部新闻司和我的同事们，向大家致以诚挚的祝福：祝愿大家拥有一个健康、幸福的2021年！我们明年再见！

(责编：张信凤、刘慧)