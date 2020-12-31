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中国驻印度大使馆严正批驳印媒涉藏错误言论

2020年12月31日16:04 | 来源：新华网
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原标题：中国驻印度大使馆严正批驳印媒涉藏错误言论

　　新华社新德里12月30日电（记者胡晓明）针对近日少数印度媒体发表涉藏错误言论，公开支持美国所谓的“2020年西藏政策与支持法案”，公然鼓吹印度干涉中国西藏事务，中国驻印度大使馆新闻发言人嵇蓉30日发表严正声明，批驳其错误论调并阐明中方原则立场。

　　嵇蓉指出，美国所谓涉藏法案以人权和宗教等为借口，对西藏社会发展状况歪曲抹黑、无端指责，诋毁我国民族宗教政策，干涉藏传佛教活佛转世的正常秩序，其根本目的是破坏西藏的繁荣稳定。美方此举严重违背国际法根本原则和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，并向“藏独”分裂势力发出严重错误信号，中方对此表示强烈愤慨和坚决反对。

　　她说，西藏自古以来就是中国领土。西藏事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。西藏和平解放60多年来，经济蓬勃发展，社会和谐稳定，文化繁荣发展，生态环境美丽，各族人民团结互助，人民生活不断改善。包括藏族同胞在内的西藏各族人民享有充分的宗教信仰自由，各项权利都得到充分尊重和保障。涉藏问题不是民族问题和宗教问题，也不是人权问题，而是事关中国主权和领土完整的重大原则问题。

　　她说：“中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。中方坚决反对任何国家、组织和个人以任何形式和借口支持‘藏独’势力的反华分裂活动。”

　　嵇蓉指出，活佛转世是藏传佛教特有的传承方式，有固定的宗教仪轨和历史定制。中国政府实行宗教信仰自由政策，颁布有《宗教事务条例》和《藏传佛教活佛转世管理办法》，尊重和保护藏传佛教这一传承方式。达赖喇嘛活佛转世系统已经有几百年的历史，十四世达赖喇嘛本人就是按照宗教仪轨和历史定制寻访认定，报请当时的中央政府批准继位的。因此，包括达赖喇嘛在内的活佛转世，都应该继续遵守国家法律、法规，遵循宗教仪轨、历史定制。

　　嵇蓉强调，2003年中印签署《中华人民共和国和印度共和国关系原则和全面合作的宣言》，印度承认西藏自治区是中华人民共和国领土的一部分，不允许西藏人在印度进行反对中国的政治活动。这一承诺在以后的中印双边文件中得以重申。

　　嵇蓉说：“中印作为邻国和两大新兴市场国家，应增进政治互信，妥善管控分歧，努力使中印关系回归健康稳定发展轨道。这符合中印两国的根本利益。希望某些印度媒体在涉及中国主权和领土完整的问题上采取客观公正立场，充分认识到涉藏问题的高度敏感性，客观看待西藏经济社会发展成就，多做有助于中印双边关系发展的事，而不是通过鼓吹打‘西藏牌’干涉中国内政，进一步损害双边关系。”

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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