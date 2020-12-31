新华社联合国12月30日电 （记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯12月30日通过发言人发表声明，谴责当天在也门亚丁国际机场发生的袭击事件。

也门亚丁国际机场30日连续发生3次剧烈爆炸。爆炸发生时，也门很多政府官员正在机场迎接从沙特阿拉伯返回的新联合政府内阁成员。袭击造成至少26人死亡，50多人受伤。

声明说，古特雷斯向遇难者家属以及也门政府和人民表示深切慰问，并祝愿伤者早日康复。古特雷斯重申，联合国坚定不移地支持恢复“也门人主导、也门人所有”的政治解决进程，希望通过谈判达成冲突解决办法。

联合国也门问题特使马丁·格里菲思发表声明强烈谴责这起袭击事件，向所有遇难者表示诚挚的哀悼。格里菲思表示，希望也门新组建的联合政府勇敢面对未来的艰巨任务，这一暴行提醒人们，也门早日回归和平道路至关重要。

联合国负责人道主义事务的副秘书长洛科克对红十字国际委员会一名工作人员遇难和另外3人受伤深感悲痛。他向遇难同事的家人和朋友表示慰问，并祝愿伤者早日康复。

12月18日，长期在沙特首都利雅得办公的也门总统哈迪签署总统令，宣布与南方过渡委员会组建联合政府。26日，新组建的联合政府在利雅得宣誓就职。分析人士认为，联合政府的组建是外部势力博弈的结果，新政府能否彻底结束也门内战、改变也门南北割据的状态仍待观察。

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