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蒙古国新增20例新冠肺炎确诊病例 累计1215例

2020年12月31日13:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托12月31日电 （记者霍文）12月31日11时，蒙古国国家传染病研究中心检验部主任阿木巴色勒玛通过视频通报说，过去24小时对13597人进行核酸检测，新增20例新冠肺炎确诊病例，包括巴彦朱日赫区医院感染源16例、国家肿瘤研究中心医护人员2例、境外输入2例。该国累计报告1215例新冠肺炎确诊病例，累计治愈830例。

据蒙卫生部统计数据，累计报告1215例新冠肺炎确诊病例中，包括境外输入399例，本土关联病例736例，首都恩赫萨仁疗养院确诊49例，国家传染病研究中心医护人员确诊17例，军事中心医院医护人员确诊病例12例，国家肿瘤研究中心医护人员确诊2例。

11月中旬以来，蒙古国首都乌兰巴托及色楞格等1市6省陆续出现本土关联病例。累计本土关联736例中，乌兰巴托410例，色楞格省217例，达尔汗乌拉省45例，鄂尔浑省25例，东戈壁省32例，戈壁苏木贝尔省4例，后杭爱省3例。

蒙古国11月12日起实施疫情防控全民戒备状态32天后，将疫情防控级别下调至高度戒备状态。鉴于疫情出现反弹，12月23日6时起首都乌兰巴托再次实施疫情防控全民戒备状态，为期14天。期间除医疗、电力、供水、通讯、公交、石油等15类行业不受限制，其余行业全部停业，同时采取严格的禁足措施。 

(责编：苏缨翔、常红)

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