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中国驻老大使：中老将推动命运共同体建设造福两国人民

2020年12月31日11:36 | 来源：人民网-国际频道
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姜再冬大使接受中老媒体联合采访。中国驻老挝大使馆供图

人民网曼谷12月31日电 （记者孙广勇）据中国驻老挝大使馆消息，中国驻老挝大使姜再冬30日在老挝首都万象接受中老媒体采访时表示，中老两国2021年将共同庆祝建交60周年，并以此为契机，紧扣落实两党总书记签署的《构建中老命运共同体行动计划》，为新时代两党两国关系开新局、谱新篇，推动中老命运共同体建设走深走实，更好造福两国人民。

2020年，中老双方携手抗疫为务实合作逆势前行创造了顺利条件。姜再冬介绍，在两党总书记签署的行动计划和重要通话共识指引下，中老命运共同体建设克服疫情影响，迈上高速路、驶入快车道。

姜再冬表示，中老理想信念相通、社会制度相同、发展道路相近、前途命运相关，这决定了两党两国和两国人民会始终守望相助、同舟共济、团结合作、携手前行。这也正是我们谋划和推进中老关系的出发点和落脚点。

姜再冬说，我们要“共同探索”。行动计划指出，双方致力于在新型国际关系基础上，探索打造新型社会主义国家间关系，携手发展具有各自特色的社会主义事业。为此，我们愿同老方加强治党治国经验交流，共同把社会主义道路坚持好，把社会主义制度巩固好，把社会主义事业发展好。我们要“共同奋斗”。中老两党作为执政党，都秉持以人民为中心的发展理念，都把人民对美好生活的向往作为自己的奋斗目标。我们愿同老方在这个奋斗进程中，不仅互学互鉴而且互帮互助。我们要“共同发展”。中国仍是最大的发展中国家，中国党始终把发展作为执政兴国的第一要务。老挝正在为早日摆脱欠发达状态而奋斗，同样面临繁重的改革发展任务。我们愿同老方持续推动“一带一路”倡议同“陆锁国变陆联国”战略全面对接，加快建设中老经济走廊，使中老命运共同体落地生根、开花结果。

(责编：苏缨翔、常红)

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