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俄罗斯驻华大使：中俄坚持维护多边主义

2020年12月31日11:18 | 来源：人民网-国际频道
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俄罗斯驻华大使杰尼索夫举行年度记者会。人民网记者 邓洁 摄
俄罗斯驻华大使杰尼索夫举行年度记者会。人民网记者 邓洁 摄

人民网北京12月31日电 （记者邓洁）俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫近日在北京举行的年度记者见面会上强调，俄中两国应继续在国际组织中协调立场、坚持原则，并向其他国家阐释两国立场，以共同维护多边主义。

2019年6月5日，中俄元首决定将两国关系提升为“新时代全面战略协作伙伴关系”。杰尼索夫指出，“新时代”的含义在于，俄中两国关系步入新时代，同时世界格局发生深刻变化，整个世界迎来新时代。

杰尼索夫介绍了2020年中俄两国在政治、经贸、抗疫等领域的合作交流情况。大使指出，新冠疫情暴发以来，中俄两国人民相互支持，共克时艰，可谓“雪中送炭”。中国宝贵的防疫及救治经验为俄方医护人员提供了很大帮助。

同时，中俄双方在疫苗研制方面积极开展合作。杰尼索夫介绍，中国康希诺生物公司已与俄罗斯制药公司合作开展新冠疫苗III期临床试验，8000名俄罗斯志愿者参加疫苗试验。从目前的数据分析来看，结果非常乐观。

“新冠疫情没有阻止中国在各领域的发展。” 杰尼索夫对中国在疫情背景下取得的发展成绩给予高度评价。他强调，在即将过去的一年，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，这得益于中国应对疫情的积累的有效经验。

杰尼索夫指出，中国脱贫成绩斐然。不久前的贵州之行让他切身感受中国西南省份的新气象。贵州不仅摆脱了贫困，在人工智能、大数据产业等技术领域的布局和发展也相当超前。

杰尼索夫表示，2021年是中俄睦邻友好合作条约签署20周年。未来双方将继续推动两国关系进一步深化，继续提升中俄新时代全面战略协作伙伴关系。希望双方继续密切战略协作，共同开辟两国关系的未来。

(责编：苏缨翔、常红)

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