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英国议会批准英欧未来关系协议

2020年12月31日11:09 | 来源：新华网
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新华社伦敦12月30日电 （记者王慧慧、金晶）英国议会30日通过英欧未来关系法案，为英国与欧盟达成的未来关系协议2021年生效铺平道路。

该法案旨在以法律形式落实英欧未来关系协议。英国议会下院当天下午以521票赞成、73票反对通过法案，上院当晚也完成法案各项程序，随后呈送英国女王伊丽莎白二世批准成为法律。

英国首相约翰逊在议会说，这项法案体现了英国的愿景，即英国和欧盟之间主权平等基础上的新关系。英国将开启国家历史的新篇章，将与更多国家达成自贸协议，重新打造全球化英国。

反对党工党绝大多数议员都投了赞成票。工党领袖基尔·斯塔默称“干瘪的协议也比无协议好”。

欧盟与英国谈判代表12月24日就包括贸易在内的一系列合作细节达成一致，为2020年年底英国“脱欧”过渡期结束后的英欧关系指明方向。根据协议，从2021年开始，双方的商品贸易将继续享受零关税、零配额的待遇，避免了大规模贸易成本增加。对于受疫情冲击的英、欧经济而言，这无疑是利好消息。

这份协议需双方议会批准才能正式生效。由于避免了“无协议脱欧”风险，此前舆论认为该协议在英国议会获得通过毫无悬念。欧盟已采取变通程序，要求各成员国先行批准于2021年1月1日起临时执行该协议，同时提请欧洲议会2021年年初开会审议该协议。

(责编：高歌、刘洁妍)

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