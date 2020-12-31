12月30日，2020年“感知中国·连线蒙古” 网上内蒙古文化周开幕式呼和浩特现场。春艳 摄

人民网乌兰巴托12月31日电 （记者霍文）12月30日，由中国国务院新闻办公室、蒙古国文化部、中国文联、中国驻蒙古国大使馆、中国内蒙古自治区人民政府共同主办，中国内蒙古自治区人民政府新闻办公室、乌兰巴托中国文化中心共同承办，“感知中国·连线蒙古”网上内蒙古文化周开幕式在中国内蒙古自治区呼和浩特和蒙古国乌兰巴托同步举行。

据介绍，本次活动主题为“守望相助、共抗疫情，谱写中蒙友谊新篇章”，通过网络平台线上推出文艺演出、展览展示、影视剧展播展映、旅游美食推介等文旅活动。云演出包括《友谊的彩虹》文艺晚会、《百花芬芳》京剧演唱会等演出活动；云展览有《追寻美好生活》中国脱贫成就展、《多彩贵州》《大美青海》摄影展；云推介“美丽中国”线上推广活动，线上推出《中国超乎你的想象》以及北京、湖北、海南、浙江、内蒙古五个省市区的旅游推介片；网上电影周展播《中国机长》《攀登者》等11部影片，网上电视剧展播《平凡的世界》《一仆二主》《大丈夫》3部连续剧。

据悉，中蒙两国互办文化周已成功举办多届，成为两国人民心灵沟通的重要桥梁。今年受新冠疫情影响，双方举办网上文化周，实现隔空近距离交流，通过这些活动歌颂中蒙两国71年来的友谊之路，展现中蒙两国合作抗疫，守望相助、共克时艰的深厚情谊。本届活动的相关内容陆续在国际在线、索伦嘎新闻网、乌兰巴托中国文化中心以及蒙古国主流网站推出。

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