钟四远

近年来，中国“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策深入对接，中哈全方位互联互通大幅提速，基础设施、商贸物流、金融服务、口岸经济等领域合作蹄急步稳，为两国关系健康稳定发展打下坚实基础。面对新冠肺炎疫情考验，两国各层级保持密切沟通，交通、物流等领域合作逆势上扬，展现出强劲韧性和旺盛活力，互联互通正在成为中哈关系的“金字招牌”。

——设施联通激发合作活力。“两个国家，一个目标”——哈萨克斯坦通往霍尔果斯的路上，用哈萨克语和俄语书写的广告牌格外醒目。今年疫情期间，公路、铁路运输成为畅通中哈物流的“生命线”。

4月下旬，为保障哈萨克斯坦科斯塔奈州50兆瓦风电项目复工复产，中国企业寰泰能源从天津发运70米长的发电机叶片，用百吨重的挂车运往霍尔果斯口岸，与先期抵达的主机舱等装备顺利“会师”。这批装备于6月下旬抵达科斯塔奈州，成为疫情之下中哈经贸合作韧性的生动缩影。中哈现已开通2条跨境铁路干线，飞驰其间的中欧班列更是为世人瞩目。疫情期间，中欧班列凭借运时短、成本低、运能大、零接触等优势异军突起，将“中国制造”和“中国援助”源源不断运往各国，挑起中国与沿线国家经贸往来与抗疫合作的“大梁”。为保障中欧班列繁重的过境需求，中哈两国各部门及时沟通，密切配合，共同提高边境口岸通关效率，大幅压缩了班列放行时间。2020年1至11月，阿拉山口、霍尔果斯口岸进出境中欧班列近万列，创年开行数量历史新高，累计向欧洲运送防疫物资超6万吨，充分发挥了“钢铁驼队”的保障作用。

——能源流通惠及民生福祉。西起哈萨克斯坦阿特劳，东至阿拉山口入境中国，中哈原油管道是我国第一条陆路进口的跨国原油管道，全线总长2800多公里，是联通两国的“能源大动脉”，被誉为“丝绸之路第一管道”。截至2020年底，中哈原油管道向中国累计输送原油超1.4亿吨，带动“一带一路”沿线国家能源合作进一步深化。此外，中国—中亚天然气管道A、B、C线在哈境内三线并行，这一具有历史性意义的跨国能源合作项目，让哈萨克斯坦近半数人口告别无天然气可用、只能烧煤的历史，也将来自土库曼斯坦的天然气输送到中国的千家万户，为沿线国家人民带来了实实在在的好处。

——经贸畅通促进共同繁荣。中哈两国经济互补性强，融合度高，疫情影响下，中哈双边贸易不降反增，中国成为哈萨克斯坦第一大出口目的国。

位于霍尔果斯的国际边境合作中心是中国首个跨境经济合作区，也是中哈经贸融通最具代表性的项目。中心连接通道的造型取自字母“H”，寓意“和谐、合作、和平”，象征中哈两国经贸往来、文化交流的美好前景。在中心区域内，人员、车辆、物资可实现跨境自由流动。仅今年“五一”期间，平均每天就有15000人出入其中。国际边境合作中心成为助推中哈经贸合作快速发展的有效平台。

中哈金融合作风生水起，为两国经贸发展注入强劲动力。经过两国政府的不懈努力，中哈已构建起人民币与坚戈之间的区域性直接交易市场。今年3月，中亚地区首支离岸人民币债券——“雄鹰债”正式在阿斯塔纳国际交易所和香港交易所同时挂牌，这是“一带一路”框架下中哈金融合作的重要成果。中国还以实际行动大力支持阿斯塔纳国际金融中心建设，两国金融和保险机构签署多项融资及合作协议，为双边重大项目实施提供了有力支持。

中哈建交28年来，两国关系发展迅速，经受住了时间洗礼和国际风云变幻考验。双方高层交往密切，政治互信不断巩固，务实合作全面推进。2019年，两国元首一致同意将中哈关系提升为永久全面战略伙伴关系，为双边关系健康发展和互利合作作出战略指引。今年以来，面对来势汹汹的新冠疫情，中哈两国相互支持，同舟共济，谱写了睦邻合作、世代友好的抗疫佳话。历经疫情淬炼，中哈合作成色更足、质地更坚、档次更高。随着中哈互联互通水平不断提升，两国在物流、产能、电子商务、人文交流等领域的合作潜力必将进一步释放，为两国更加美好的未来夯实基础，推动中哈关系迈向新台阶、谱写新篇章。

（作者系国际问题观察员）

(责编：苏缨翔、常红)