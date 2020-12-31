编者按：2020年是人类历史上极不寻常的一年。世纪疫情和百年变局交织，国际格局加速演进。

这一年，各国共同经历人类历史上一段艰难时期。人类生命健康安全遭遇严重挑战，国际交往受限，世界经济陷入深度衰退，一些国家单边主义、保护主义、霸凌行径上升。人类又一次站在前途命运的十字路口。

这一年，经过艰苦卓绝的努力，中国率先控制疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正。中国积极引领抗疫国际合作，坚定不移扩大开放，为后疫情时代完善全球治理把脉开方，以实际行动推动人类命运共同体建设走深走实。

1 中国元首密集开展“云外交”，推动国际抗疫合作、促进经济复苏

2020年，新冠肺炎疫情全球大流行，各国人民生命安全和身体健康遭受巨大威胁。截至北京时间12月30日，全球新冠确诊病例累计超过8000万例，死亡病例累计超过177万例。疫情带来一系列深刻启示。各国命运紧密相连，人类是同舟共济的命运共同体。中国率先控制疫情，取得抗疫斗争重大战略成果，并发起新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动。习近平主席以大国领袖的全球视野和使命担当密集开展元首外交，同外国领导人及国际组织负责人会晤、通话80多次，以“云外交”方式出席重要外交活动20多场，首次提出打造人类卫生健康共同体倡议，深刻阐释中国推动抗疫合作、促进经济复苏、完善全球治理等的理念和主张，强调团结合作是战胜疫情最有力的武器。联合国大会以压倒性多数通过决议，敦促会员国通过加强国际合作与团结互助应对疫情。在全球抗疫斗争中，人类命运共同体理念更加深入人心。

2 世界经济陷入严重衰退，中国推出一系列扩大开放政策措施

受疫情影响，国际贸易和投资急剧萎缩，人员货物流动严重受阻，全球产业链供应链遭受冲击，世界经济陷入第二次世界大战结束以来最严重衰退。各国纷纷出台应对措施，力度之大、规模之广历史罕见。中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济增长实现由负转正，稳步前行。国际货币基金组织等国际机构预测，中国将是2020年唯一实现正增长的主要经济体，2021年对全球经济增长的贡献将超过1/3。在确保防疫安全前提下，服贸会、广交会、进博会、东博会等先后举办，中国推出一系列扩大开放的政策措施，以实际行动推动建设开放型世界经济，共享开放发展机遇，为世界经济复苏注入强大动力与信心。

3 中国脱贫成就举世瞩目，加快推动全球减贫进程

经过8年持续奋斗，中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，近1亿贫困人口实现脱贫，取得了令全世界刮目相看的重大胜利。中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，被称为“人类历史上最伟大的事件之一”。联合国秘书长古特雷斯将中国誉为“减贫领域的世界纪录保持者”，精准扶贫理念被写入联合国大会文件。作为全球减贫与发展事业的倡导者、推动者和践行者，中国通过推动南南合作、共建“一带一路”等方式，积极开展减贫国际合作，为加速全球减贫进程贡献智慧和力量。

4 历时8年RCEP成功签署，全球最大自贸区扬帆启航

经过8年谈判，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）11月15日正式签署。这标志着世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区扬帆启航，成为区域经济一体化的重要里程碑，在全球树立起开放合作的标杆。RCEP以全面、现代、高质量和普惠的自贸协定为目标，构建了区域高水平经贸规则。在贸易保护主义、单边主义和新冠肺炎疫情给全球经济带来连续冲击的背景下，RCEP的签署不仅是东亚区域合作极具标志性意义的成果，更是多边主义和自由贸易的胜利。它将有力推动地区经济整体复苏进程，为促进地区发展繁荣增添新动能，成为拉动全球增长的重要引擎。

5 联合国纪念成立75周年，国际社会重申坚定维护多边主义

当今世界，全球性挑战日益上升，从维护和平稳定到促进经济复苏，从共同抗击疫情到完善全球治理体系，都必须坚持多边主义，进一步发挥联合国在国际事务中的核心作用。9月21日，联合国举行成立75周年纪念峰会，通过《纪念联合国成立75周年宣言》，强调多边主义和国际合作的重要性，重申对可持续发展、环境保护、和平、正义、性别平等等方面的承诺。习近平主席在纪念峰会上发表重要讲话，强调后疫情时代联合国应主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动。中国将始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。

6 美国频繁“退群”“毁约”，破坏国际规则体系

7月6日，美国正式通知联合国，将于2021年7月退出世界卫生组织。在全球抗击疫情的关键时刻，美方行径破坏国际抗疫努力，给全球公共卫生安全带来严重威胁。11月4日，美国正式退出具有里程碑意义的应对气候变化《巴黎协定》，成为迄今为止唯一退出该协定的缔约方。11月22日，美国宣布正式退出《开放天空条约》。美国不断“退群”“毁约”，把自己置于国际道义和国际规则的对立面，严重损害国际公平正义和全球和平、稳定与发展。美国国内种族对立、政治极化、贫富分化等矛盾难解，日益撕裂着美国社会。

7 数字技术赋能经济发展，全球数据安全治理备受关注

11月22日发布的《二十国集团领导人利雅得峰会宣言》指出，互联互通、数字技术和政策在加强我们对大流行病的应对和促进经济活动连续性方面发挥了关键作用。新冠肺炎疫情加速全球经济数字化进程，5G、人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，网上购物、在线教育、远程医疗等“非接触经济”全面提速，为经济发展提供了新路径。同时，数字和网络技术的发展及各类风险让全球数据安全备受关注。6月30日，欧洲数据保护监管局发布《欧洲数据保护监管局战略计划（2020—2024）：塑造更安全的数字未来》战略，加强数据安全保护，保障用户个人隐私权利。9月8日，中国发起《全球数据安全倡议》，就政府和企业在数据安全领域行为规范提出建设性的解决思路与方案。这是数据安全领域首份国际倡议，将有利于促进全球在数据安全领域的治理与合作。

8 多国航天项目取得进展，人类太空探索不断推进

今年以来，世界多国航天项目取得重要进展。5月，美国太空探索技术公司的“龙”飞船首次载人试飞，将两名美国宇航员送往国际空间站。7月，阿联酋“希望”号、中国“天问一号”火星探测器、美国“毅力”号火星车先后升空，分别在全面探测火星大气，研究火星形貌和地质构造特征、表面土壤特征与水冰分布及寻找火星生命痕迹等领域进行探索。12月17日，嫦娥五号返回器携带月球样品安全着陆，中国首次实现地外天体采样返回，将为深化人类对月球成因和太阳系演化历史的科学认知作出贡献。探索月球以及更多地外天体是人类共同的梦想。随着各国太空探索事业不断推进，人类对生命起源及演变等问题的研究将更加深入。

9 东京奥运会延期举办，现代奥运会首次因非战原因推迟

受新冠肺炎疫情影响，原定于2020年举办的东京奥运会无法按期举行。3月30日，国际奥委会、东京奥组委及相关各方宣布，东京奥运会延期至2021年夏季举办。东京奥运会成为现代奥运史上首次因非战原因未能如期举行的赛事，延期带来的额外支出将达2940亿日元，致使总预算增加约22%。目前，全球疫情前景尚不明朗，东京奥运会如何举办仍面临巨大的挑战和不确定性。东京地方政府表示，将采取“一切可能的措施”保证赛事安全进行。

10 全球自然灾害频发，亟须团结应对气候变化

2020年全球多地发生严重自然灾害，冲击农业、生态系统。上半年，东非地区暴发25年来最严重蝗灾，数以千亿计的沙漠蝗虫肆虐多国，近2000万人面临严重的粮食安全问题。持续肆虐的澳大利亚山火带来“毁灭性损失”，森林生态环境受到严重破坏。11月初，飓风“约塔”侵袭中美洲和北美洲沿海地区，数百万民众受灾。这些自然灾害都与气候变化密切相关，国际社会亟须更快作出反应，加强国际合作和集体行动，共同应对气候变化及其带来的挑战。2020年也是《巴黎协定》签署5周年。作为《巴黎协定》达成的重要贡献者和积极践行者，中国积极应对气候变化，提高国家自主贡献力度，宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和等庄严承诺，努力推动疫情后世界经济“绿色复苏”。

图片说明：

图①：6月17日，国家主席习近平在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话。

新华社记者 丁海涛摄

图②：第三届中国国际进口博览会场馆——国家会展中心（上海）南广场。

新华社记者 丁 汀摄

图③：5月，马达加斯加马义奇杂交水稻高产示范基地迎来丰收。中国带来的先进水稻种植技术帮助当地缓解粮食问题，以早日实现联合国可持续发展目标。

袁氏马达加斯加公司供图

图④：12月28日，广西北部湾港实现2020年集装箱吞吐量突破500万标箱。北部湾港已开通内外贸航线52条，通达全球70多个国家和地区的150多个港口，覆盖RCEP多个成员国港口航线。

李君光摄（影像中国）

图⑤： 位于纽约的联合国总部外景。

新华社记者 王 迎摄

图⑥：10月5日，世界卫生组织在日内瓦总部召开执行委员会特别会议，研究全球疫情防控进展。

图⑦：4月7日，瑞士一家在线商店的配送中心，工作人员在流水线上工作。

图⑧：7月20日，阿联酋首个火星探测器“希望”号发射升空。

图⑨：12月1日，日本东京湾的奥运五环标志。

影像中国

图⑩：11月13日，在索马里摩加迪沙，一名女子试图驱赶沙漠蝗虫。

新华社发

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《 人民日报 》（ 2020年12月31日 03 版）

(责编：高歌、刘洁妍)