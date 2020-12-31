2021年，疫苗能终结新冠大流行吗？（环球扫描）

图为一名老人（左）在西班牙瓜达拉哈拉的洛斯奥尔莫斯养老院内接受新冠疫苗注射。

新华社发（西班牙首相府供图）

近日，欧盟、阿根廷和新加坡等多国相继宣布实施为民众接种新冠肺炎疫苗的计划。截至2020年的最后一天，全球累计约有40个国家开始或即将接种新冠肺炎疫苗。这对即将到来的2021年来说无疑是个好消息。但在病例激增和病毒变异的严峻形势下，疫苗的研发和生产依然是一场和时间赛跑、同生命竞渡的未知较量。同时，在分配等领域，“疫苗民族主义”成为横亘在发达国家和发展中国家之间的一道鸿沟。

当前，全球疫情防控形势仍不容乐观。岁末年初，盘点一年来全球疫苗研发的种种努力，展望明年疫苗是否会给终结这场大流行疾病一个时间表时，国际舆论场上，乐观情绪和悲观情绪同在。在新年的钟声即将敲响之际，世界应更加警醒：病毒是人类共同的敌人，“除非人人都安全，否则无人会安全”。

疫苗接种——

“隧道尽头的光芒”

近日，疫苗接种计划在一些国家迅速展开。综合外媒消息，12月29日，阿根廷开始使用30万剂俄罗斯的“卫星V”疫苗为公民接种。同日，新加坡为其医护人员接种新冠肺炎疫苗。摩洛哥卫生部日前宣布，向中国医药集团和英国阿斯利康公司订购共计6500万剂新冠肺炎疫苗，之后将启动计划为该国80%的成年人口进行疫苗接种。欧盟已从当地时间12月27日起为区域内4.5亿人口启动了正式的大规模接种计划。

“希望”“里程碑”“新的开始”，当今年12月美英等国民众开始接种新冠肺炎疫苗，这些积极的词语越来越多地出现在媒体报道中，替代了“绝望”“混乱”与“遥遥无期”。正如这种转变折射出的期待，疫苗被人们视为让世界重回正轨的决定性力量。

对疫苗这种“高科技武器”的试验和期待贯穿了2020年全年。12月22日，世卫组织更新的数据显示，目前全球正在进行研发的新冠肺炎疫苗共有233支，其中61支进入临床试验阶段，进入临床三期试验阶段的有十几支。近日，美国、英国、俄罗斯、土耳其、巴西、阿联酋等国均公布了各自使用疫苗的高有效性。

与这些好消息同时，坏消息也并肩而至。近日，英国、加拿大、意大利、瑞典、澳大利亚、西班牙、黎巴嫩、丹麦、韩国等国都报告了新增变异新冠肺炎病例。新加坡《联合早报》报道称，疫苗出炉使大家纷纷寄望于疫情可在数月内获得缓解，但多个国家相继发现感染性更强的变异病毒，似乎发出不要放松警惕的警告。

尽管多国开始进入全面接种疫苗的跑道，但各国政府都未敢放松警惕，积极在圣诞和新年假期中组织备“战”。奥地利、英国的苏格兰和北爱尔兰在圣诞节第二天，再次宣布限制人口流动的措施。爱尔兰、意大利则在圣诞假期前就宣布了重新“禁足”计划。自12月28日起，日本祭出空前严厉的“禁止大多数非公民入境五周”的措施，美国开始要求从英国入境的人员提供出发前72小时内核酸检测阴性证明。

世界卫生组织总干事谭德塞日前表示，新冠肺炎疫苗研发进展使人们开始看到“隧道尽头的光芒”，但要结束新冠大流行仍有很长的路要走；即使疫苗已推出，人们也需坚持遵守防控措施。

疫苗分配——

“不平等问题难以解决”

英国《经济学人》杂志近日预测：在“2021全球大趋势”中，最值得关注的是“疫苗争夺战”。“除了疫苗外交，国家内部和国与国之间，将会展开一场谁该获得、何时获得疫苗的争夺战。”相关文章称，随着首批疫苗供应数量大幅提高，众人关注的焦点将从研发疫苗的壮举转移到同样艰巨的任务：分配疫苗。

“当前，全球疫苗缺口很大，生产速度远远跟不上需求的增长速度，导致疫苗争夺很激烈。”中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长王义桅对本报表示，新冠肺炎疫苗可能需要每个人不只接种一次，运输和保存条件很苛刻，生产和使用成本很高。更严重的问题是：很多发达国家内部疫苗分配不均衡，很多发展中国家用不起疫苗。

美联社报道称，在制药业明年预计生产的约120亿剂药物中，约90亿剂已经被发达国家预订。目前，全球新冠肺炎疫苗的年产量保守估计在20亿至40亿剂之间。面对未知风险，财力雄厚的国家抢购疫苗，将导致大量的发展中国家只能望“苗”兴叹。

为应对疫苗分配不平衡等问题，由流行病防范创新联盟、全球疫苗免疫联盟和世卫组织牵头成立的“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX），旨在为所有国家寻找有效疫苗，目前已有近190个国家和经济体加入这一机制。12月18日，世卫组织透露，COVAX已获得近20亿剂疫苗供应协议，如疫苗获得批准，参与计划的低收入经济体或能从明年上半年开始接种疫苗。但有舆论担心，仅依靠国际组织筹集到的有限资金以及少数的直接订单，全球疫苗供应及分配的不平等问题依然难以解决。

复旦大学联合国与国际组织研究中心主任张贵洪表示，疫苗接种对控制病毒和疫情至关重要，疫苗合作能否成为全球抗疫的转机和全球卫生治理的契机，取决于所有人的选择。如果能在联合国和世界卫生组织的主导下，把疫苗作为一种公共产品，在研发、生产、调配、援助等方面开展全球协调，尽最大努力和可能惠及发展中国家特别是脆弱国家和弱势群体，将为疫情后的世界带来希望。相反，如果继续“各自为战”，甚至把疫苗作为一种政策工具而将其“政治化”，则全球抗疫很有可能出现新的“疫苗鸿沟”。

“在全球愈演愈烈的疫苗争夺战中，中国倡导将疫苗作为全球公共产品，积极加入COVAX，展现了中国的技术自信、战略自信和大国担当。”王义桅认为，中国优先向欠发达国家提供疫苗，用行动践行人类命运共同体理念。此外，在金砖峰会、二十国集团领导人峰会等多边场合，中国积极推动开展广泛深入的疫苗国际合作。

疫苗效力——

“保护时间还不能下结论”

据西班牙《阿贝赛报》网站12月25日报道，流感病毒是“伪装”大师，每年都有能力产生新的毒株来测试疫苗的功效：它具有专门的机制来合成其遗传物质核糖核酸（RNA）的模块，就好像乐高积木的不同板块可以互换以生成不同的功能一样。报道称，新冠病毒似乎是一种稳定的病毒，平均每月突变两次，其适应人体的策略是让RNA拥有庞大且易变的基因组。然而最近几周在英国发现了大量突变毒株，超出了预期，并引发了有关其遗传多样性是否会影响疫苗效力的疑问。

中国国家卫生健康委副主任曾益新近日强调，由于新冠病毒出现还不到一年，疫苗能提供多长时间的保护还不能下结论，但一些数据显示，疫苗保护期在半年以上是没有疑问的。

新冠肺炎疫苗有效期的不确定或将导致人们需要定期接种疫苗。但令人担忧的问题是：有多少人愿意接种疫苗？世卫组织早在2019年就警告称，“疫苗接种迟疑”是对人类健康的十大威胁之一。近期刊发在《自然医学》杂志上的一篇调查报告显示，不同国家和地区民众对新冠肺炎疫苗的接受度有巨大差异，有近90%的中国受访者愿意接种“经过验证的、安全有效的疫苗”，但也有国家的民众接种意愿甚至不到60%。

尽管所有人都希望新冠病毒大流行的终结能有一个时间表，但麦肯锡咨询公司提出，现在依然很难判断“终结”会是以怎样的定义出现。麦肯锡认为，一种可能是，通过疫苗接种实现“群体免疫”，尽管人们可能需要像接种流感疫苗一样定期接种新冠肺炎疫苗，但病毒的广泛传播威胁将消失。另一种可能则是仅有高危人群接种疫苗，各国还需要依靠快速准确的检测、治疗方式的改良以及公共卫生对策的加强，来保持一种“新常态”。

“2021年，人们可能仍然会持续生活在病毒与疫苗的‘冰与火’共存的世界中。”美国耶鲁大学全球健康政策与经济学副教授陈希表示，在麦肯锡提出的两种状态中，人们会逐渐从第二种向第一种过渡。疫苗的作用取决于它的有效性、产能和供应链以及民众的接种意愿，但目前这三方面都存在各自的问题。

大规模接种疫苗的目的是通过阻止病毒传播实现群体免疫。但世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦日前表示，全球在接下来的6个月中必须保持警惕，因为即便新冠肺炎疫苗问世，仍需要一段时间让大部分人得到接种，2021年年底前不会出现“群体免疫”。

(责编：高歌、刘洁妍)