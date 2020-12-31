挑拨中共和人民关系，美国政客过脑子了吗？（观象台）

12月初，美国政府发布新规，限制中国共产党党员及其直系亲属赴美旅行。在此之前，中共党员和其他中国公民一样，可以获得最长10年的赴美旅行签证。根据新规，中共党员及其家属的赴美旅行签证最长有效期被限制为单月单次入境。消息一出，世人哗然。

其实，早在今年夏天，美媒就曾炒作美国政府正在考虑全面禁止中共党员及其家人前往美国。对此，白宫回应称“保留所有选项”，态度模棱两可。

如今，美国老调重弹，故技重施。明眼人都能看清，这是美国国内某些极端反华势力出于强烈的意识形态偏见和根深蒂固的冷战思维，主导的又一场打压中国的闹剧。

长期以来，某些美国政客戴着“有色眼镜”，沉迷于妖魔化中国，并且多次恶意攻击中国共产党，企图用各种伎俩割裂中国共产党和中国人民的关系。此次美方发布针对中共党员及其直系家属的签证规定，并声称是为抵制中国共产党的“邪恶的影响”，无非又是妄图挑拨中国共产党和中国人民的血肉联系。殊不知，中国共产党和中国人民的鱼水情深岂是这些歪言谬论可以破坏的？！

且来看看美国哈佛大学肯尼迪政府学院在中国进行13年连续调研后得出的报告数据——中国人民对中国共产党领导的中国政府满意度高达93%。这不是一个简单的数字，其背后是中国共产党始终依靠人民、服务人民、深深地扎根于人民的历史足迹与客观现实。从1921年成立之初的50多名党员，到今天遍布各行各业的9200多万名党员，中国共产党经历近百年的发展，吸引力、凝聚力和战斗力不断增强，生命力始终蓬勃旺盛。其中一条重要经验便是：不忘初心，坚持以人民为中心。

某些美国政客但凡有些基本的历史知识，就该知道，正是在中国共产党的领导下，中国人民赢得了独立、自由和解放，并在国家建设和发展进程中取得诸多伟大成就。而今，在中国960万平方公里的广袤土地上，中国共产党早已将根深深扎进基层，9200万名中共党员充盈着中国社会各个毛细血管。某些美国政客罔顾历史，无视现实，玩弄离间分化中共和人民的老套路，试图将中共党员从中国人民中间分离出来，实际是在与中国乃至全体中国人民作对。这种自作聪明的做法，暴露出某些美国政客对中国国情的极端无知以及将意识形态分歧政治化、武器化的险恶用心，终将自取其辱。

当今世界，人类生活在不同文化、种族、肤色、宗教和不同社会制度所组成的世界里，各国人民形成了你中有我、我中有你的命运共同体。友好交往是历史发展潮流所趋，也是中美两国人民共同的民心所向。一直以来，中国始终敞开胸怀，欢迎包括美国在内的各国人士来华观光旅游、学习交流和开展合作。如果某些美国政客为了满足自己一己私利，抱着早已过时的冷战思维，执意绑架美国国内民意，恶意攻击中国共产党，蓄意破坏中美关系，那最终只会深深伤害美国自身利益，并让世人看清美国自诩的“开放自由”的真实丑陋面目。

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