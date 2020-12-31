中国驻南非使馆提醒中国公民严格遵守南非三级封禁新规

人民网约翰内斯堡12月30日电 （王磊）据中国驻南非使馆30日消息，为应对南非境内第二波疫情严峻形势，12月28日拉马福萨总统再次发表电视讲话，宣布将封禁等级由一级调整为三级，有效期自29日起至2021年1月15日。新三级封禁措施主要包括：禁止任何室内和室外聚会、宵禁时间改为晚9点至早6点、禁止酒类零售和现场消费、在公共场所不佩戴口罩属违法行为，关闭东开普省、夸纳省、豪登省以及西开普省等疫情热点地区的海滩、公园和公共游泳池。

从南官方数据看，目前南境内第二波疫情中变异病毒病例占绝大多数，传播速度和阳性检出率明显高于第一波疫情。在南中国公民确诊和死亡病例快速增加，疫情形势十分严峻。中国驻南非使馆再次提醒广大侨胞高度重视防疫工作，严格遵守南政府疫情防控和封禁措施，共同维护好自身安全。

一是密切关注南政府应对疫情的最新政策和措施，务必做到严格遵守执行。避免前往疫情热点地区，不组织或参加任何室内外聚集活动，尽量减少外出活动，避免对外接触。

二是适当储备生活物资和防护用品，尽量减少外出采购次数，降低感染风险。合理安排好工作、生活、学习，在公共场所要严格佩戴口罩，保持客观理性，避免恐慌情绪。

三是严格遵守宵禁规定，餐饮企业和从业人员要严格实施“禁酒令”，封禁期间不售卖酒类饮品。营业场所要根据允许员工和顾客的人数上限，严格执行社交距离规定。

四是密切关注自身健康状况，如有异常要做到早发现、早隔离、早治疗。如不幸确诊感染，不要讳疾忌医，请及时联系当地警民中心和使领馆获取必要协助。

南非报警电话：10111

南非急救电话：999或082911

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：

0086-10-12308或0086-10-59913991

中国驻南非使馆领保协助电话：0027-12-3428826

中国驻约翰内斯堡总领馆领保协助电话：0027-715111494

中国驻开普敦总领馆领保协助电话：0027-723096634

中国驻德班总领馆领保协助电话：0027-761742938

南非华人警民合作中心电话：011-6229515、6228286

(责编：苏缨翔、常红)