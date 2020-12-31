大使将换人 韩日症结仍难解

以熟悉大使任命情况的人士为消息源，韩联社29日报道，韩国和日本即将完成两国驻对方大使新旧交替。

韩国劳工对日索赔、日本对韩出口管制问题引发韩日关系恶化至今。分析人士认为，由于韩日双方就上述问题分歧难以弥合，预期两国关系不会在2021年明显改善。

新大使

一名不愿公开姓名的韩国外交部官员29日告诉韩联社记者，就两国大使任命，韩日始终保持紧密沟通，交接工作“在良好气氛下”推进，无需过度悲观。

日本媒体先前报道，多名日本执政党议员反对韩方驻日大使人选。

韩国总统文在寅11月底选定姜昌一接任韩国驻日大使，接替南官杓。姜昌一隶属执政党共同民主党，曾4次当选国会议员，是韩日议员联盟前会长。韩国方面希望，姜昌一在日广阔人脉能够有助改善韩日关系。

然而，日本媒体报道，多名自由民主党籍国会议员反对姜昌一接任韩国驻日大使，理由包括姜昌一2011年登上日本与俄罗斯争议领土国后岛，以及他曾经表示应该用国王称呼日本天皇。这些反对意见给姜昌一能否顺利就任驻日大使蒙上阴影。

韩联社以另一名外交界人士为来源报道，韩国政府已经同意日本驻韩大使人选，将由日本驻以色列大使相星孝一接替富田浩司。富田将从驻韩大使转任驻美大使。

老难题

韩联社以法律界人士为消息源报道，韩国大田地方法院向日本三菱重工业公司发送的两份涉及扣押这家日企在韩资产的公告29日起生效，意味着三菱重工遭扣押资产当天起可以变卖。

韩国大法院、即最高法院2018年裁定三菱重工就第二次世界大战期间强征劳工赔偿韩国受害者，三菱重工迄今未予执行。受害劳工去年向大田地方法院申请扣押三菱重工资产并获批。

韩联社报道，公告生效后，如无特殊情况，韩国法院将就三菱重工在韩遭扣押资产启动鉴定评估与拍卖程序，而后分配赔偿款。

日方要求韩国政府坚决避免变卖日企资产，而韩国政府则表示不会干预司法。

日本共同社以多名政治分析师为来源报道，日韩两国不太可能从根本上解决二战劳工赔偿问题，双方分歧大，双边关系明年可能继续维持历史低水平。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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