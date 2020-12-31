美国航空恢复737 MAX商业飞行

美国航空公司一架波音737 MAX型客机29日执飞迈阿密至纽约的航班，成为这一型号客机在美国内恢复商业飞行的第一个航班。

这架执行美航718航班的737 MAX当天搭载87名乘客从佛罗里达州迈阿密机场起飞，经过两个半小时飞行，下午1时左右降落在纽约市拉瓜迪亚机场。回程航班搭载151名乘客。

737 MAX客机在2018年10月和2019年3月发生两起重大空难，造成总计346人丧生。随后，全球多个国家和地区停飞或禁飞737 MAX系列客机。

美国联邦航空局11月解除对波音737 MAX的停飞令，认可波音在飞行操作软件和飞行员培训要求方面的改进，意味着受其管辖的航空运营商在完成新的合规要求后可以复飞这一机型。

美联社报道，美国航空初期计划安排737 MAX客机每天执飞一次迈阿密至纽约的往返航班，明年1月4日后将增加737 MAX执飞的航线。

美国航空是全球范围内第三家恢复737 MAX商业飞行的航空运营商。巴西戈尔航空公司和墨西哥航空公司本月早些时候复飞这一型号客机。

除美国航空外，美国联合航空公司和西南航空公司计划分别于明年2月和3月恢复737 MAX执飞商业航班。这三家航空运营商都表示，如果乘客对乘坐737 MAX有顾虑，将允许他们改签至别的航班。（徐力宇）【新华社微特稿】

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